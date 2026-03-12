logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen službenik Republičkog javnog tužilaštva: Uzimao 1000 KM kako bi "sredio" predmet?

Uhapšen službenik Republičkog javnog tužilaštva: Uzimao 1000 KM kako bi "sredio" predmet?

Autor Haris Krhalić Izvor Srpskainfo
0

Lice čiji su inicijali S.T. uhapšeno je zbog sumnje da je počinilo krivično djelo trgovina uticajem, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

11.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Ovo lice jutros je predato u nadležnost Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Republičkog javnog tužilaštva na dalje postupanje.

Kako piše Srpskainfo, uhapšen je Slavko Trivić dugogodišnji službenik Posebnog odjeljenja Republičkog javnog tužilaštva.

Isti izvor navodi da je u ovom predmetu više svjedoka, koji su navodno Triviću plaćali iznose od 1.000 KM i više kako bi im bili “sređeni” predmeti. Među njima su i visokopozicionirani funkcioneri stranaka koje su na vlasti.

Ono što je zanimljivo u cijelom slučaju jeste da je prema informacijama kojima raspolaže Srpskainfo, sve krenulo nakon raspakivanja kriptovanih poruka, a ovome u prilog ide i činjenica da se radilo o dužem vremenskom periodu činjenja inkriminisanih radnji.

Jedan od saslušanih koji imaju status svjedoka ispričao da je u prethodnom periodu u više navrata Triviću navodno dao od 1.000 do 2.000 KM.

“Čuo sam da je dosta ljudi bilo u istom problem”, ispričao je sagovornik Srpskainfo.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Republičko javno tužilaštvo hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ