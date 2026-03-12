Uhapšen službenik Republičkog javnog tužilaštva: Uzimao 1000 KM kako bi "sredio" predmet?

Lice čiji su inicijali S.T. uhapšeno je zbog sumnje da je počinilo krivično djelo trgovina uticajem, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Ovo lice jutros je predato u nadležnost Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Republičkog javnog tužilaštva na dalje postupanje.

Kako piše Srpskainfo, uhapšen je Slavko Trivić dugogodišnji službenik Posebnog odjeljenja Republičkog javnog tužilaštva.

Isti izvor navodi da je u ovom predmetu više svjedoka, koji su navodno Triviću plaćali iznose od 1.000 KM i više kako bi im bili “sređeni” predmeti. Među njima su i visokopozicionirani funkcioneri stranaka koje su na vlasti.

Ono što je zanimljivo u cijelom slučaju jeste da je prema informacijama kojima raspolaže Srpskainfo, sve krenulo nakon raspakivanja kriptovanih poruka, a ovome u prilog ide i činjenica da se radilo o dužem vremenskom periodu činjenja inkriminisanih radnji.

Jedan od saslušanih koji imaju status svjedoka ispričao da je u prethodnom periodu u više navrata Triviću navodno dao od 1.000 do 2.000 KM.

“Čuo sam da je dosta ljudi bilo u istom problem”, ispričao je sagovornik Srpskainfo.