Poznat identitet osumnjičenih u akciji "Štednja": Tužilaštvo traži udaljavanje službenika iz Ministarstva finansija FBiH

Autor Dušan Volaš
0

Nakon operativno-taktičke akcije "Štednja", koju su u utorak proveli službenici Federalne uprave policije (FUP), Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo predložilo je Opštinskom sudu mjere zabrane za dvojicu osumnjičenih.

FUP, policija, specijalci Izvor: BHRT

Fokus istrage su nezakonitosti pri isplati stare devizne štednje, a postupak je pokrenut nakon prijave koju je podnio federalni ministar finansija Toni Kraljević.

Prema pisanju medija, uhapšeni su Edin Šahinović, dugogodišnji službenik u Ministarstvu finansija FBiH (zaposlen od 2007. godine), te Suad Arnautović. Prema saznanjima portala Radiosarajevo.ba, postupajuća tužiteljica je nakon ispitivanja odlučila da ne traži pritvor, već stroge mjere ograničenja.

Za Šahinovića su predložene mjere koje uključuju zabranu obavljanja poslova u Ministarstvu finansija FBiH, zabranu pristupa zgradi Ministarstva i komunikacije sa zaposlenicima, te zabranu kontakta sa subjektima kao što su Finansijsko-informatička agencija (FIA), Registar vrijednosnih papira i Komisija za verifikaciju stare devizne štednje.

Drugoosumnjičenom, Suadu Arnautoviću, predložena je mjera zabrane komunikacije sa Šahinovićem.

Iz Ministarstva finansija FBiH potvrdili su da je pretres službenih prostorija rezultat prijave zamjenika premijera i resornog ministra Tonija Kraljevića. Iz ove institucije naglašavaju da pružaju punu podršku pravosudnim organima u cilju jačanja transparentnosti i odgovornosti unutar javnog sektora.

Ročište Šahinoviću i Arnautoviću bi se trebalo održati u četvrtak, 12. marta, u 10:30 sati.

