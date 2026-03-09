logo
Nijemac pravio haos u hotelu u Banjaluci: Policija pronašla kokain i falsifikovane dokumente 3

Nijemac pravio haos u hotelu u Banjaluci: Policija pronašla kokain i falsifikovane dokumente

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
3

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su 7. marta A.S., državljanina Njemačke, zbog prekršaja iz Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga i sumnje da je počinio krivično djelo falsifikovanje isprave.

17.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Policiji je istog dana oko 10 časova prijavljeno da nepoznati muškarac narušava javni red i mir u jednom hotelu u Banjaluci. Izlaskom na lice mjesta policijski službenici zatekli su A.S. i utvrdili njegov identitet.

Prilikom kontrole kod njega je pronađena i oduzeta određena količina bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain, kao i 250 tableta nepoznate vrste.

Policija je kod osumnjičenog pronašla i oduzela ljekarske pečate i medicinske nalaze, te fiskalne račune za koje se sumnja da su falsifikovani.

Nakon hapšenja A.S. je predat Službi za poslove sa strancima, Terenskom centru u Banjaluci, radi preduzimanja mjera i radnji iz njihove nadležnosti.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, kao i dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje.

(Mondo)

X men

Zasto ne pisete o policajcu komandiru koji je pretukao momka u Banja Luci?

@Xmen

@X men Teba treba kao prvog pretuci . Pišeš gluposti ovuda.

X men

@@Xmen Za ovo ces odgovarati krivicno.

