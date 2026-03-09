Bačen eksploziv ka kući gradonačelnika: Drama u Njujorku, uslijedila hapšenja

Dvojica mladića uhapšena su u Njujorku nakon što su tokom protesta bacila improvizovanu eksplozivnu napravu kod rezidencije gradonačelnika, a policija istražuje njihovu moguću povezanost sa ISIS-om.

Dvojica mladića uhapšena su danas nakon što su tokom protesta u blizini rezidencije gradonačelnika Njujorka bacila improvizovanu eksplozivnu napravu (IED), a američke vlasti istražuju i navode o njihovoj navodnoj povezanosti sa ekstremističkom organizacijom Islamskom državom (ISIS), prenose Njujork Post i Foks Njuz pozivajući se na izvore iz policije.

Njujorška policija saopštila je da su na licu mjesta uhapšeni Emir Balat (18) i Ibrahim Kajumi (19), osumnjičeni da su tokom protesta u subotu bacili improvizovanu eksplozivnu napravu u blizini zvanične rezidencije gradonačelnika Njujorka Zohrana Mamdanija.

Prema navodima policije i izvora iz istrage, naprava je sadržala triaceton-triperoksid (TATP), veoma nestabilan eksploziv poznat i pod nadimkom "Majka Satane", koji su u prošlosti koristile terorističke organizacije, navodi Njujork Post.

Izvori navode da su osumnjičeni posljednjih godina radikalizovanii i da su boravili u inostranstvu, uključujući Tursku i druge lokacije koje se u pojedinim slučajevima dovode u vezu sa obukom ekstremista.

"Uvrijedili su našu religiju"

Balat je, prema tim navodima, prošle godine proveo više od tri mjeseca u Istanbulu, dok je Kajumi 2024. putovao u Istanbul i Saudijsku Arabiju, a 2019. godine boravio je i u Melburnu u Australiji.

Prema navodima izvora iz istrage na koje se pozivaju američki mediji, dvojica mladića su nakon hapšenja priznala policiji da su pratili propagandne video-snimke Islamske države i da su bombu bacili prema demonstrantima koji su podržavali desničarskog aktivistu Džejka Lenga, jer su smatrali da su uvrijedili njihovu religiju.

Improvizovana naprava bila je napravljena od boca za sportska pića napunjenih eksplozivom TATP, supstancom koja je veoma nestabilna i može da eksplodira i bez upotrebe detonatora.

Naprava, međutim, nije eksplodirala tokom sukoba između demonstranata koji su podržavali Lenga i kontra-demonstranata.

Komesarka njujorške policije Džesika Tiš odbacila je ranije tvrdnje da je riječ o dimnoj bombi ili lažnoj napravi.

"Policijski odsjek za bombe obavio je preliminarnu analizu i utvrdio da nije riječ o dimnoj bombi niti o lažnoj napravi, već o improvizovanoj eksplozivnoj napravi koja je mogla da izazove ozbiljne povrede ili smrt", navela je Tiš u objavi na društvenoj mreži Iks, prenio je Foks Njuz.

Protesti u Njujorku

Incident se dogodio tokom suprotstavljenih protesta u blizini avenije Ist End i 87. ulice, nedaleko od Grejsi Menšon, zvanične rezidencije gradonačelnika Njujorka.

Jedan skup organizovao je desničarski aktivista Džejk Leng u znak protivljenja javnim muslimanskim molitvama, dok su se na istom mjestu okupili i kontra-demonstranti.

Policija je u početku razdvojila dvije grupe, ali su tenzije eskalirale nakon što je tokom sukoba upotrebljen biber-sprej.

Prema navodima vlasti, oko pola sata kasnije jedan od kontra-demonstranata zapalio je napravu i bacio je prema zoni protesta.

Svjedoci su naveli da su vidjeli plamen i dim prije nego što se uređaj sam ugasio u blizini policajaca koji su reagovali.

Uhapšeno šest osoba

Policija navodi da je osamnaestogodišnjak potom uzeo još jednu napravu od devetnaestogodišnjaka, zapalio je i pokušao da pobjegne, nakon čega su obojica uhapšena.

Rendgenski snimci pokazali su da su u njima bili šrafovi i drugi materijali koji se često koriste kao improvizovani geleri, kao i fitilj koji može da se zapali.

U istragu su uključeni njujorška policija, Federalni istražni biro (FBI) i kancelarija federalnog tužioca za južni okrug Njujorka u okviru Zajedničke radne grupe za borbu protiv terorizma.

Prema navodima izvora iz istrage, uhapšeno je šest osoba, a izvršeni su i pretresi kuća osumnjičenih u Pensilvaniji, dok se očekuje da Balat i Kajumi budu predati saveznim vlastima.

"Mržnja nema mjesto u Njujorku. Nasilje na protestima nikada nije prihvatljivo, a pokušaj upotrebe eksplozivne naprave kako bi bili povrijeđeni drugi ljudi predstavlja krivično djelo i suprotno je vrijednostima našeg grada", naveo je Mamdani, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

