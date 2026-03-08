"Novi vođa mora da dobije američko odobrenje": Oglasio se Tramp o odabiru novog lidera Irana

Donald Tramp poručio je da novi vrhovni vođa Irana "neće dugo potrajati" bez odobrenja SAD, upozorivši da Vašington želi trajno rješenje kako bi spriječio Teheran da dođe do nuklearnog oružja.

Iran je danas objavio da je izabrao novog vrhovnog vođu, a iako njegovo ime još nije poznato, američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da novi lider "neće dugo potrajati" ako prethodno ne dobije njegovo odobrenje, piše ABC News.

"Moraće da dobije naše odobrenje", rekao je predsednik za ABC News. "Ako ne dobije našu saglasnost, neće se dugo održati. Želimo da budemo sigurni da nećemo morati da se vraćamo na ovo svakih 10 godina, kada ne bude predsjednika poput mene koji je spreman da to riješi."

Dodao je: "Ne želim da ljudi za pet godina moraju ponovo da se vraćaju i rade istu stvar ili, još gore, da im dopuste da nabave nuklearno oružje."