Udruženje naftnih kompanija: Prijeti prekid snabdijevanja, neke pumpe u Crnoj Gori već ostale bez goriva

Udruženje naftnih kompanija Crne Gore poručuje da postoji ozbiljan rizik od prekida snabdijevanja gorivom u toj zemlji zbog toga što su kod dobavljača cijene, naročito evrodizela, veće za 30 odsto od cijena koje sada važe.

Pojasnili su da aktuelna kretanja na globalnom tržištu nafte i naftnih derivata, izazvana eskalacijom geopolitičkih tenzija i nestabilnosti na Bliskom istoku, već imaju snažan uticaj na rast nabavnih cijena energenata na međunarodnom tržištu.

Dodali su da su nabavne cijene naftnih derivata na međunarodnom tržištu već sada znatno iznad maksimalnih maloprodajnih cijena, koje su propisane važećom Uredbom u Crnoj Gori, prenose crnogorski mediji.

"Danas se gorivo na domaćem tržištu prodaje po cijenama koje su i do 30 odsto ispod cijena na berzama, što znači da kompanije posluju sa čistim gubitkom", naveli su iz Udruženja.

Ukoliko aktuelni sukobi i geopolitičke tenzije budu nastavljene, a rast cijena energenata potraje, iz Udruženja su istakli da treba očekivati da će finansijski pritisak na kompanije koje posluju na crnogorskom tržištu postati neodrživ već sutra.

Ukoliko do toga dođe, smatraju da će biti ugrožen kontinuitet snabdijevanja tržišta, što bi moglo da ima dalekosežne posljedice po privredu, saobraćaj, turizam i svakodnevni život građana.

Crnogorski mediji prenose da su neke pumpe u Crnoj Gori već ostale bez goriva, a da će većina njih već sutra biti u problemima.