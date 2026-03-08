Savanović Zorić: Najveći pomak biće kada društvo prestane da očekuje da žene sve mogu same

Psiholog i psihoterapeut Maja Savanović Zorić istakla je da moderno doba ženama nije donijelo manje odgovornosti, već više standarde, te da je to jedan od najčešćih razloga zbog kojeg žene potraže pomoć.

Izvor: Shutterstock

Ona je Srni rekla da se u psihoterapijskoj praksi i dalje dominantno javljaju žene, dodavši da one češće preuzimaju odgovornost za odnose, za porodičnu dinamiku i za emocionalnu klimu u kući.

"U terapiji često čujem rečenicu: `Nemam pravo da budem umorna`. A upravo je hronična iscrpljenost jedno od najčešćih stanja s kojim dolaze", rekla je Savanović Zorić.

Prema njenim riječima, žene najčešće dolaze na terapiju kada "više ne mogu", ali i kada žele da razumiju sebe.

"Ipak, ohrabruje činjenica da u posljednje vrijeme dolazi i sve više muškaraca, što govori o postepenom pomjeranju svijesti i smanjenju stigme oko traženja pomoći", navela je Savanović Zorić.

Ona je naglasila da se žene najčešće obraćaju zbog hroničnog stresa, iscrpljenosti, partnerskih problema, osjećaja krivice, anksioznosti i depresivnih epizoda.

"Vrlo često iza svega stoji jedan duboki unutrašnji konflikt – sudar tradicionalne i moderne uloge", pojasnila je Savanović Zorić.

Govoreći o Međunarodnom danu žena, ona je navela da se s jedne strane, i dalje očekuje da žene budu stub porodice, brižne majke, emotivno dostupne partnerke.

"S druge strane, podrazumijeva se profesionalna ambicioznost, finansijska nezavisnost, društvena aktivnost i njegovan izgled", navodi Savanović Zorić i dodaje da je problem što te uloge nisu rasteretile jedna drugu, nego su se sabrale.

Savanović Zorić navodi da žene jesu snažne, ali da snaga ne znači da nemaju granice, niti da treba da izdrže sve.

"Zato bih voljela da 8. mart ne bude dan kada ženama poručujemo koliko su čudesne i neuništive, nego dan kada se zapitamo zašto se njihova izdržljivost toliko podrazumijeva. Jer možda najveći pomak neće biti kada žene postanu još jače, nego kada društvo prestane da očekuje da sve mogu same", zaključila je ona.