Od vazdušnih udara ka kopnu: Da li Bijela kuća priprema elitne jedinice za ulazak u Iran?

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
Neimenovani izvori tvrde da Sjedinjene Američke Države razmatraju slanje trupa u Iran.

Sjedinjene Američke Države trenutno razmatraju slanje trupa na Iran Izvor: Shutterstock

Neimenovani izvori su za katarsku Al Džaziru rekli da Sjedinjene Američke Države trenutno razmatraju slanje trupa na Iran! Odmori su otkazani, pojedini treninzi su odloženi, a vojnici prolaze kroz prekvalifikaciju, što sugeriše da postoje planovi za slučaj da vrhovna komanda odluči o kopnenoj intervenciji.

To bi moglo da se realizuje kroz invaziju velikih razmera, mada analitičari smatraju da bi to zahtevalo oko pola miliona vojnika, koje SAD možda ne mogu brzo da premjeste u region.

Druga opcija su specijalne operacije kopnenih snaga, o čemu se intenzivno govori u posljednja 48 sati, gdje bi elitne jedinice bile korišćene prvenstveno za osiguravanje iranskih zaliha obogaćenog uranijuma.

Takav napad je u ovom trenutku, jasno, neizvodljiv, delom i zbog kontinuiranog bombardovanja Irana koje je u toku. Situacija na terenu je previše komplikovana, ali ovo ostaje opcija koju bi Bijela kuća mogla da iskoristi ukoliko odluči da vazdušnu operaciju proširi na kopnenu.

Iran SAD Bliski istok

