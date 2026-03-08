logo
Osoblje bh. ambasade napustilo Iran: "Bili smo im teret i briga"

Autor Haris Krhalić Izvor Avaz
0

Članovi bh. osoblja ambasade BiH u Teheranu napustili su Iran i juče u popodnevnim satima sletjeli na sarajevski aerodrom.

aerodrom Mehrabad, Teheran Izvor: SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kako je "Avazu" potvrdio ambasador Nijaz Čardaklija, ambasada BiH u Teheranu, kao i neke druge, uz angažman lokalnog osoblja radi sa smanjenim kapacitetom, ali nije zaključana. Nakon eskalacije rata evakuacija je odlagana, ali je na kraju presudna bila preporuka domaćina.

"Ambasada radi na tehničkom nivou. Znači, primamo i odgovaramo na akte i dopise. Diplomatske aktivnosti su ionako zamrle, diplomatskog kora više i nema u Teheranu. Vize više niko i ne izdaje. Jedna od osnovnih funkcija zemlje prijema je osiguranje fizičkog integriteta objekata ambasada i života akreditovanih diplomata. Oni to više nisu bili u stanju obezbijediti. Sve dok smo bili tamo, bili smo im teret i briga. Sada barem imaju jednu brigu manje" kazao je Čardaklija za "Avaz".

Zanimljivo je da su u periodu od samo devet mjeseci, članovi osoblja ambasade BiH u Iranu na isti način morali napustiti ovu zemlju. Dugim i teškim putevima prema Turskoj, u koju su ušli na graničnom prijelazu Kapikoj, a potom do aerodroma u Vanu, te letovima najprije do Istanbula, a potom do Sarajeva.

Iran teheran BiH

