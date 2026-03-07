"Vi ste na našem nišanu, ko ne položi oružje, imaće posljedice": Netanjahu najavio nastavak sukoba sa Iranom

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je da će se rat protiv Iran nastaviti bez prekida, najavivši novu fazu sukoba i plan za destabilizaciju iranskog režima.

Izvor: Youtube/IsraeliPM/Printscreen

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je u video-poruci da će se rat protiv Iran nastaviti "bez prekida i bez kompromisa". Naglasio je da Izrael ima "organizovan plan sa mnogo iznenađenja" za sljedeću fazu rata, kako bi destabilizovao režim i omogućio promjene.

Obraćajući se pripadnicima Iranska revolucionarna garda, rekao je: "I vi ste na našem nišanu. Ko položi oružje, neće mu se ništa dogoditi. Ko to ne učini, sam snosi posljedice."

Iranskom narodu Netanjahu je poručio da se "trenutak istine približava".

"Ne pokušavamo da podijelimo Iran. Pokušavamo da oslobodimo Iran. Ali na kraju će od vas zavisiti da li će Iran biti oslobođen", naglasio je.

"Američko-izraelski savez je snažniji nego ikad"

On tvrdi da bi to "oslobađanje Irana" moglo donijeti mir između Izraela i Irana.

Istakao je da mu je američki predsjednik Donald Trump tokom njihovog sastanka u decembru rekao: "Bibi, moramo po svaku cijenu spriječiti Iran da dođe do nuklearnog oružja."

Zahvalio je Trampu na "istorijskom vođstvu" u "američko-izraelskom savezu koji je snažniji nego ikad". Dodao je da Izrael "stoji uz" druge zemlje koje je napao Iran i tvrdi da se "mnoge države" obraćaju Izraelu tražeći saradnju.

"Učinićemo sve što je potrebno da zaštitimo gradove i građane"

Netanjahu je optužio Ujedinjene nacije za ćutanje dok su, kako je rekao, Iranci bili ubijani.

"Kada je pokojni vrhovni vođa Ali Hamnei ubijao Irance, gdje je bio UN? Gdje su bile mnoge države na Zapadu?", upitao je Netanjahu.

"Mnoge zemlje danas tačno vide na koga mogu da računaju. Izrael je svjetionik snage i nade", rekao je.

Netanjahu je takođe upozorio vladu Liban: "Vaša je odgovornost da sprovedete sporazum o prekidu vatre iz 2024. Vaša je odgovornost da razoružate Hezbolah."

"Ako to libanska vlada ne učini, napadi Hezbolaha donijeće katastrofu Libanu. Došlo je vijreme da i vi uzmete svoju sudbinu u svoje ruke", poručio je.

Najavio je da će Izrael "učiniti sve što je potrebno da zaštiti svoje gradove i svoje građane".