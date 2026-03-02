logo
Netanjahu se pojavio poslije vijesti da je pogođen njegov kabinet: Evo gdje se nalazi (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Benjamin Netanjahu obišao je mjesto napada u Beit Šemešu, gdje je iranska raketa uništila sinagogu i ubila najmanje devet osoba.

Netanjahu se pojavio poslije vijesti da je pogođen njegov kabinet Izvor: Abir SULTAN/AFP/Profimedia

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu danas je obišao mjesto napada u Beit Šemešu, koji je pogođen iranskom raketom. On je izvršio inspekciju nakon što je projektil uspio da probije izraelski odbrambeni sistem i uništi sinagogu, pri čemu je poginulo najmanje devet osoba.

Na snimcima sa lica mjesta vidi se kako Netanjahu razgovara sa radnicima dok su u pozadini ruševine. Posjeta je uslijedila dan nakon snažnih raketnih napada na taj grad.

Podsjetimo, Iranska revolucionarna garda (IRGC) prethodno je saopštila da su u okviru desete faze raketnih napada pogođeni Netanjahuov kabinet i sedište izraelskih vazdušnih snaga. Kako prenosi agencija Tasnim, iranske rakete "Kajbar" navodno su pogodile te objekte.

U saopštenju IRGC navedeno je da su "rezidencija premijera i sjedište izraelskog vazduhoplovstva bili izloženi teškim napadima oružanih snaga Islamske Republike Iran".

Izvori iz Irana su tvrdili i da nije sigurno gdje se Netanjahu nalazi, kao i da u izraelskim medijima nema detaljnijih informacija o njegovom stanju. Međutim, današnje pojavljivanje premijera u Beit Šemešu pokazuje da je aktivno uključen u obilazak pogođenih lokacija.

(Una/MONDO)

Tagovi

Iran Benjamin Netanjahu Izrael

