Slovenija pooštrila pravila: Električni trotineti zabranjeni za mlađe od 15 godina

Prema izmijenjenom Zakonu o vozačima, koji je stupio na snagu, električne trotinete u Sloveniji moći će da od sada voze samo stariji od 15 godina.

Izvor: ANDRIY B/Shutterstock

Izmenama zakona u Sloveniji podignuta je starosna granica za korišćenje lakih motornih vozila, uključujući i za električne trotinete, sa 12 na 15 godina, sa ciljem da se poveća bezbjednosti maloljetnika u saobraćaju, kao i da se slovenačko zakonodavstvo uskladi sa praksom zemalja Evropske unije.

Od sada, motornim vozilom i mopedom, čija konstruktivna brzina ne prelazi 25 kilometara na sat, može upravljati samo osoba starija od 15 godina.

Ovim se ukida prethodni uslov koji je dozvoljavao vožnju takvim vozilima starijima od 14 godina, ili starijima od 12 godina, ako su imali vozačku dozvolu.

Inače, električni trotineti su tema koja izaziva posebno interesovanje u Evropi. Dok ih neki gradovi u potpunosti zabranjuju, drugi uvode stroge regulative, a treći pokušavaju da pronađu balans kroz bolju kontrolu i integraciju. Pitanje koje se postavlja jeste da li su električni trotineti zaista problem koji zaslužuje zabranu ili je u pitanju preuranjena reakcija na novu tehnologiju?

Do sredine 2025. godine, nekoliko evropskih gradova i država uvelo je potpune ili delimične zabrane ili stroge kontrole iznajmljivanja električnih trotineta.

Pariz (Francuska), jedan od pionira u regulaciji, zabranio je uslugu iznajmljivanja trotineta nakon gradskog referenduma u aprilu 2023. Ipak, privatno korišćenje ostaje dozvoljeno.

Malta je postala prva zemlja u Evropskoj uniji koja je od januara 2024. godine uvela potpunu zabranu iznajmljivanja električnih trotineta na nacionalnom nivou, nakon što su se niz saobraćajnih incidenata dogodio širom zemlje.

U Barseloni (Španija), usluge iznajmljivanja su suspendovane tokom 2024, dok se čeka završetak nove licencne politike koja bi trebalo da uvede strožu kontrolu.

Norveški glavni grad Oslo, iako nije član EU, smanjio je broj trotineta sa 20.000 na 8.000 i uveo strogo zoniranje kako bi kontrolisao upotrebu. U Briselu (Belgija), broj operatera je smanjen sa devet na dva, a broj dostupnih trotineta smanjen za preko 70 posto, podaci su koje je prenio Brisel Tajms.

Izvor: Henk Vrieselaar/Shutterstock

Zašto su trotineti važni?

Prema podacima Evropske agencije za životnu sredinu (EEA) i izvještaju Evropskog parlamenta iz 2023. godine, električni trotineti mogu značajno doprineti smanjenju emisije štetnih gasova:

Smanjuju emisiju CO₂ po pređenom kilometru za 45 do 60 posto u poređenju sa automobilima sa unutrašnjim sagorijevanjem.

Koriste električnu energiju, često dobijenu iz obnovljivih izvora.

Doprinose smanjenju gužvi u saobraćaju i manjim zahtevima za parkirnim prostorom u gradskim centrima.

Zbog čega su onda građani zabrinuti odnosno sa negodovanjem prihvataju električne trotinete na ulicama? Stručnjaci upozoravaju da ekološka korist zavisi od načina korišćenja trotineta, ako oni zamjenjuju pešačenje ili vožnju biciklom, efekat može biti negativan.

Kao jedan od glavnih razloga odbijanja ove vrste vozila pominje se bezbjednost, kao jedan od najvećih izazova. Zato je jedna od obaveza vozača trotineta da imaju kacige. Ipak, izvještaj Evropskog saveta za bezbjednost u saobraćaju (ETSC) pokazuje da je broj povreda povezanih sa trotinetima porastao za 180 posto između 2021. i 2023. godine.

Problemi sa nepropisnim parkiranjem dodatno iritiraju stanovnike. U gradovima kao što su Rim, Lisabon i Brisel, trotineti se ostavljaju nasumično, blokirajući trotoare, ulaze i mesta namijenjena osobama sa invaliditetom.

Takođe, nedostatak regulacije na početku njihove masovne pojave doveo je do haosa, hiljade trotineta pojavile su se preko noći bez jasnog plana, što je dodatno pogoršalo situaciju.

Još jedan problem je kratak vijek trajanja električnih trotineta, koji često ne prelazi dvije godine, a njihova proizvodnja, održavanje i logistika generišu dodatne emisije koje umanjuju njihovu ekološku prednost.

