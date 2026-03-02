Preminula supruga ajatolaha Alija Hamneija: Podlegla povredama zadobijenim u vazdušnom napadu

Supruga iranskog vrhovnog vođe preminula je nakon povreda u vazdušnom napadu, u kojem je poginuo i njen muž, ajatolah Hamnei.

Izvor: Photo Agency/Shutterstock

Supruga iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija preminula je danas nakon što je podlegla povredama zadobijenim u istom američko-izraelskom vazdušnom napadu u kojem je poginuo njen muž.

Al Džazira je izvestila da je Mansure Hodžasteh Bagerzade preminula dva dana nakon što je njen muž, ajatolah Ali Hamnei, ubijen u svom kompleksu u Teheranu, piše Daily Mail.

Kako je ubijen ajatolah Ali Hamnei?

Izrael i SAD su tempirali napad na Iran za subotu kako bi se poklopio sa sastankom na vrhu između ajatolaha Alija Hamneija i njegovih pomoćnika, navode dva američka izvora upoznata sa operacijom.

Ubistvo čovjeka koji je vladao Iranom skoro 40 godina, izvršen juče, potvrđen je preko noći na državnoj televiziji. To je ogroman trenutak za islamsku naciju.

Izrael je objavio da su pored ajatolaha ubijeni i bivši generalni sekretar Savjeta za nacionalnu bezbjednost Ali Šamkani i komandant Korpusa islamske revolucionarne garde Mohamed Pakpur.

Dva iranska izvora rekla su Rojtersu da je u subotu, neposredno prije početka napada, Hamnei sazvao sastanak na bezbjednoj lokaciji na kojem su bili prisutni Šamkani i sadašnji sekretar Savjeta za nacionalnu bezbjednost Ali Laridžani.

(MONDO)