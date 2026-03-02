Bolovanje u RS od sada bez papira: Sve ide elektronski

Osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske više ne moraju da nose papirnu medicinsku dokumentaciju prilikom odlaska na komisiju za ocjenu bolovanja.

Izvor: Srna

Porodični ljekari sada kroz Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS) dostavljaju isključivo elektronsku uputnicu i svu potrebnu dokumentaciju komisijama, dok se nalaz, ocjena i mišljenje komisije vraćaju ljekaru elektronski.

„Ocjenu bolovanja smo učinili lakšom, bržom i efikasnijom, kako za ljekare, tako i za pacijente“, ističu iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

Ovaj sistem omogućen je integracijom Zavoda za medicinu rada i sporta RS u IZIS i primjenom novog Pravilnika o postupku utvrđivanja privremene spriječenosti za rad, koji važi od ovog mjeseca.

Osiguranici koji su na bolovanju duže od 30 dana automatski se upućuju na komisiju elektronskim putem, bez potrebe da lično nose karton ili papirnu dokumentaciju.

Takođe, osiguranici više neće dostavljati poslodavcima nalaze i mišljenja komisije, već samo doznaku za bolovanje, što dodatno štiti lične podatke.

Poslodavci prilikom zahtjeva za refundaciju naknade za vrijeme bolovanja dostavljaju samo doznaku, dok su svi ostali podaci dostupni elektronski u IZIS-u.

Fond podsjeća da sve zdravstvene ustanove povezane u IZIS, uključujući sekundarni i tercijarni nivo, moraju unositi nalaze u sistem kako bi elektronska razmjena nesmetano funkcionisala i komisije mogle ocjenjivati bolovanja bez dodatnih komplikacija.

Ovaj prelazak na elektronski sistem trebalo bi značajno da smanji broj odlazaka u zdravstvene ustanove, olakša proces za nepokretne i teško pokretne pacijente, trudnice i članove porodica, te doprinese bržem i efikasnijem ocjenjivanju bolovanja u cijeloj Republici Srpskoj.