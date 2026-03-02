logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bolovanje u RS od sada bez papira: Sve ide elektronski

Bolovanje u RS od sada bez papira: Sve ide elektronski

Autor Nikolina Damjanić
0

Osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske više ne moraju da nose papirnu medicinsku dokumentaciju prilikom odlaska na komisiju za ocjenu bolovanja.

Srn2024-1-17_1420940_0.jpg Izvor: Srna

Porodični ljekari sada kroz Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS) dostavljaju isključivo elektronsku uputnicu i svu potrebnu dokumentaciju komisijama, dok se nalaz, ocjena i mišljenje komisije vraćaju ljekaru elektronski.

„Ocjenu bolovanja smo učinili lakšom, bržom i efikasnijom, kako za ljekare, tako i za pacijente“, ističu iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

Ovaj sistem omogućen je integracijom Zavoda za medicinu rada i sporta RS u IZIS i primjenom novog Pravilnika o postupku utvrđivanja privremene spriječenosti za rad, koji važi od ovog mjeseca.

Osiguranici koji su na bolovanju duže od 30 dana automatski se upućuju na komisiju elektronskim putem, bez potrebe da lično nose karton ili papirnu dokumentaciju.

Takođe, osiguranici više neće dostavljati poslodavcima nalaze i mišljenja komisije, već samo doznaku za bolovanje, što dodatno štiti lične podatke.

Poslodavci prilikom zahtjeva za refundaciju naknade za vrijeme bolovanja dostavljaju samo doznaku, dok su svi ostali podaci dostupni elektronski u IZIS-u.

Fond podsjeća da sve zdravstvene ustanove povezane u IZIS, uključujući sekundarni i tercijarni nivo, moraju unositi nalaze u sistem kako bi elektronska razmjena nesmetano funkcionisala i komisije mogle ocjenjivati bolovanja bez dodatnih komplikacija.

Ovaj prelazak na elektronski sistem trebalo bi značajno da smanji broj odlazaka u zdravstvene ustanove, olakša proces za nepokretne i teško pokretne pacijente, trudnice i članove porodica, te doprinese bržem i efikasnijem ocjenjivanju bolovanja u cijeloj Republici Srpskoj.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FZO RS IZIS bolovanje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ