Potraga u Istočnom Sarajevu: Nestao Predrag Matić, posljednji put viđen u maskirnoj uniformi

Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo preduzimaju mjere i radnje s ciljem pronalaska Predraga Matića (51) iz mjesta Pediše u opštini Sokolac, koji je posljednji put viđen 9. februara.

Izvor: PU Istočno Sarajevo

Matićev nestanak prijavljen je juče, 1. marta, saopšteno je danas iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Po izjavi člana porodice koji je prijavio nestanak, Predrag je srednje tjelesne građe, tamnijeg tena i sa više ožiljaka na licu, a kad je posljednji put viđen nosio je vojnu maskirnu uniformu.

Policijska uprava Istočno Sarajevo poziva građane ukoliko uoče lice sa fotografije ili imaju korisne informacije koje bi pomogle u pronalasku, da se jave u najbližu policijsku stanicu ili pozovu broj 122.