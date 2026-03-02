logo
Osuđenik po međunarodnoj potjernici sproveden u KPZ Foča

Autor Nikolina Damjanić
0

Policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Doboj sproveli su u Kazneno-popravni zavod Foča J.K., koji je po osnovu međunarodne potjernice preuzet radi izdržavanja pravosnažno izrečene kazne zatvora.

Sudska policija Izvor: MONDO

Riječ je o osobi osuđenoj na 11 godina zatvora zbog krivičnog djela obljuba sa djetetom mlađim od 15 godina.

Pripadnici Sudske policije preuzeli su J.K., 27. februara, na graničnom prelazu Slavonski Brod – Brod, nakon čega je sproveden u Foču na izdržavanje zatvorske kazne.

Iz Sudske policije je potvrđeno da je postupanje realizovano u skladu sa zakonom i međunarodnom saradnjom nadležnih institucija.

