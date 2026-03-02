logo
Kozarska Dubica tuguje: Dan žalosti povodom pogibije devetnaestogodišnjeg mladića

Kozarska Dubica tuguje: Dan žalosti povodom pogibije devetnaestogodišnjeg mladića

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

U Kozarskoj Dubici danas je Dan žalosti povodom tragične smrti devetnaestogodišnjeg Dubičanina Mihajla Ožegović, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći.

Kozarska Dubica: Dan žalosti povodom pogibije devetnaestogodišnjeg mladića Izvor: YouTube/Screenshot

Odluku o proglašenju Dana žalosti donio je načelnik opštine Igor Savković.

Zastave ispred zgrade opštine, na javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač opština, biće spuštene na pola koplja.

Na javnim mjestima neće se održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera, niti će biti emitovana muzika u ugostiteljskim objektima.

Ožegović je poginuo u noći sa petka na subotu prilikom slijetanja automobila "mercedes" sa kolovoza.

