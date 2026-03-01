Vlasti BiH prate razvoj sukoba na Bliskom istoku: Zasad bez evakuacija, građanima dostupne linije pomoći

Povodom eskalacije sukoba na Bliskom istoku, Ministarstvo spoljnih poslova BiH saopštilo je da pažljivo prati razvoj situacije te da je Krizni štab u kontinuiranom zasjedanju.

Izvor: Shutterstock

Iz Ministarstva navode da su u stalnom kontaktu s diplomatsko-konzularnom mrežom Bosne i Hercegovine, kao i s relevantnim međunarodnim partnerima, kako bi se pravovremeno reagovalo na novonastale okolnosti i osigurala zaštita državljana BiH.

"Trenutno nijedna zemlja ne organizuje evakuaciju svojih građana iz zemalja Zaljeva. U cilju koordinacije aktivnosti unutar Bosne i Hercegovine i sa Evropskom unijom, Ministarstvo usko sarađuje s operativnim centrom Ministarstva bezbjednosti BiH, koje je koordinator saradnje s Mehanizmom EU za civilnu zaštitu. Ova saradnja ima za cilj osigurati efikasnu i sigurnu reakciju u slučaju eventualne organizacije evakuacije naših državljana", saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova.

Na današnjem sastanku Kriznog štaba, putem video linka, učestvovali su ambasador Bosne i Hercegovine u Teheranu Nijaz Čardaklija i ambasador u Tel Avivu Duško Kovačević, kao i predstavnici ambasada BiH u Abu Dabiju, Kuvajtu, Dohi, Rijadu i Amanu. Kako je saopšteno, oni pomno prate situaciju na terenu i redovno izvještavaju sjedište Ministarstva.

"Glavni fokus razgovora bio je na sigurnosnoj situaciji i potrebama bh. građana, posebno onih koji su se obratili za pomoć. Državljani Bosne i Hercegovine u pogođenim područjima u stalnom su kontaktu s ambasadama putem otvorenih kanala komunikacije, kroz koje dobijaju potrebne informacije i podršku", stoji u saopštenju.

Iz Ministarstva su pozvali sve građane kojima je potrebna pomoć da se obrate na dežurne telefone dostupne 24 sata dnevno: +387 33 281 234 i +387 61 168 100 (uključujući WhatsApp i Viber).

Takođe je formirana posebna WhatsApp grupa Ambasade BiH u Abu Dabiju na broju +971 264 44 164 za dodatnu podršku, dok su slične grupe uspostavljene i pri ambasadama u Kataru i Kuvajtu.

Ministarstvo spoljnih poslova BiH i nadležne ambasade aktivno razmatraju i alternativne rute za evakuaciju građana u slučaju zatvaranja aerodroma u Zaljevu. Građani će, kako je istaknuto, biti blagovremeno obaviješteni o svim relevantnim informacijama.

Na kraju, iz Ministarstva su apelovali na sve državljane Bosne i Hercegovine da redovno prate zvanične kanale komunikacije Ministarstva i ambasada BiH radi pravovremenog informisanja o daljnjim koracima.

(Mondo)