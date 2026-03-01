logo
Dubai postao grad duhova: Plaže prazne, nebo zatvoreno, turisti nestali (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Nakon iranskih napada na region, Dubai je gotovo stao - autoputevi su prazni, avioni ne polijeću, škole su prešle na onlajn nastavu, a brojni stanovnici noć su proveli u podzemnim garažama.

Dubai pust nakon iranskih napada

Dubai je danas gotovo neprepoznatljiv. Usred zime, na vrhuncu turističke sezone, gradske plaže, tržni centri i hoteli bi obično bili prepuni posjetilaca, ali umjesto toga autoputevi su jezivo prazni, a na nebu nije bilo uobičajenog gustog vazdušnog saobraćaja.

Dubai Marina, inače puna jahti i zabava, bila je neobično tiha. Grad je utihnuo nakon iranskih napada koji su pogodili region, izveštava CNN.

Prizori podsjećaju na pandemiju

Mnoge stanovnike situacija je podsjetila na karantin zbog Kovida-19 prije šest godina, kada je jedno od najprometnijih svjetskih centara iznenada stalo. Škole su ponovo prešle na onlajn nastavu, a porodice ne izlaze iz svojih domova.

"Osjećaj je kao u vrijeme Kovida. Tiho je, sunčano, čuju se ptice, a nema saobraćajne buke ili aviona", rekao je Pol Devit, snimatelj CNN-a iz Abu Dabija.

Neki stanovnici su požurili u supermarkete da se snabdiju namirnicama, a aplikacije za dostavu su doživjele kašnjenja zbog porasta potražnje. Naselja koja su obično bila puna ljudi do kasno u noć bila su potpuno pusta.

Bijeg na sigurno

Zbog zatvaranja vazdušnog prostora Ujedinjenih Arapskih Emirata, neki stanovnici su se odvezli u mirnije dijelove zemlje. U Hati, blizu granice sa Omanom, najmanje jedan hotel je pretvorio svoju konferencijsku salu u improvizovano sklonište za turiste koji su se odjavili, ali ne mogu da napuste zemlju. Neki od novopridošlih gostiju rekli su da tamo vode svoje porodice iz dijelova Dubaija koji su bili meta napada.

Drugi su se pak odvezli u Oman, prvobitno jedinu zemlji u regionu koja nije pogođena iranskim napadima u subotu. Međutim, omanske vlasti su u nedjelju izvijestile da su dva drona ciljala tamošnju luku.

Noć u podzemnim garažama

Dubai, grad koji se ponosi svojom bezbjednošću i stabilnošću, nema javna skloništa. Zbog toga su mnogi stanovnici noć sa subote na nedjelju proveli u podzemnim garažama, pokušavajući da zaštite uznemirenu djecu od stvarnosti zaglušujućih eksplozija. Neki su svojoj djeci rekli da je to ramazanski vatromet ili topovi koji se tradicionalno ispaljuju za vrijeme iftara, da bi ih smirili.

Napad na Dubai
Izvor: Privatna arhiva
Izvor: Privatna arhiva

Tagovi

Dubai napad Iran

