"Bomba je eksplodirala 50 metara od nas": Bivši igrač Zvezde se javio iz Dubaija

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i bugarski reprezentativac Blagoj Georgijev javio se iz Dubaija, koji su Iranci napali bombama.

Blagoj Georgijev zaglavljen u Dubaiju Izvor: MN PRESS

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Blagoj Georgijev (44), svojevremeno jedan od najboljih igrača Bugarske, zatekao se u Dubaiju tokom iranskog napada na taj grad u Ujedinjenim Arapaksim Emitarima. Prema njegovim riječima, jedna od bombi koje je Iran poslao eksplodirala je na 50 metara od vozila u kojem se on nalazio dok je putovao ka hotelu.

Georgijev nije imao namjeru da se zadržava u Dubaiju, ali je to morao da uradi. Zatvoren je vazdušni prostor, ne radi jedan od najvećih svjetskih aerodroma, pa bivši bugarski fudbaler nije mogao da uhvati let kojim je sa Maldiva trebalo da se vrati u Sofiju.

"Prekjuče smo sletjeli u Dubai sa Maldiva. Juče ujutru je trebalo da letimo za Bugarsku. Sjedili smo u avionu četiri-pet sati, a onda su nas iskrcali i otkazali sve letove. Niko nije znao šta da radi. Dok smo išli ka hotelu, tačno pored nas je eksplodirala bomba, na oko 50 metara. Situacija nije dobra", rekao je Blagoj Georgijev za bugarske medije.

Prisetite se njega u dresu Crvene zvezde:

"Kada počnu napadi, oglašava se signal i svi se sklanjaju unutra. Za sada čekamo. Aerodromi su zatvoreni, vazdušni prostor je zatvoren. Zabrinut sam, ali nema panike. Čekamo bolji razvoj situacije. Neizvjesnost, to najviše muči", ispričao je nekadašnji bugarski reprezentativac.

Georgijev je ponikao u Slaviji iz Sofije i klupska je legenda tog tima, a prije dolaska u Crvenu zvezdu bio je na pozajmici u španskom Alavesu. Zvezda ga je dovela u ljeto 2006. godine, a potpisao je trogodišnji ugovor koji nije odradio do kraja - drugug sezonu je proveo na pozajmici u Duizburgu, a zatim je u karijeri nastupao za ruske timove Terek, Amkar, Rubin i Orenburg. Za reprezentaciju Bugarske odigrao je 50 utakmica.

Tagovi

Dubai Iran fudbaleri

