Srpska influenserka zarobljena u Dubaiju: "Sve se treslo, Abu Dabi gori"

Srpska influenserka zarobljena u Dubaiju: "Sve se treslo, Abu Dabi gori"

Izvor mondo.rs
0

Sara Damnjanović, poznata influenserka, trenutno boravi u Dubaiju gdje je doživjela seriju eksplozija.

sara tkd zarobljena u dubaiju Izvor: Instagram/saratkd7/printscreen

Srpska influenserka Sara Damnjanović, poznatija kao Sara TKD, trenutno boravi u Dubaiju, gdje je nedavno odjeknulo oko pet eksplozija, nakon što je Iran pokrenuo kontranapade nakon zajedničkog udara Amerike i Izraela.

Influenserka je otkrila šta se dešava u njenoj okolini, pritom otkrivši da je zarobljena u ovoj zemlji.

Sara je vidno uznemirena otkrila da se cijela zgrada tresla i da je trenutno "zarobljena" u Dubaiju, jer nije pametno ići na aerodrom.

- Izjurila sam iz zgrade jer sam čula bombe, cijela zgrada se tresla, mogao si da osjetiš pritisak u vazduhu. Vrata su se tresla, sve se treslo, samo smo htjeli da pobjegnemo. U tom trenutku smo strimovali na tiktoku, sve smo isključili istog momenta. Dečko iz hotela, koji je iz Izraela, on je slikao bombu. Ne znam šta da kažem, Abu Dabi gori. Ne bi bilo pametno u ovom trenutku bježati na aerodrom. Zaglavljeni smo ovdje. Taj dečko iz Izraela nam je rekao da se smirimo i ne brinemo - rekla je u obraćanju na Instagramu ona.

Aerodrom u Dubaiju ne radi

U Dubaiju je navodno odjeknulo oko pet eksplozija, nakon što je Iran pokrenuo kontranapade nakon zajedničkog udara Amerike i Izraela. Protivvazdušna odbrana (PVO) je aktivirana, a na snimcima sa društvenih mreža vidi se kako je aerodrom u Dubaiju paralisan.

CNN javlja da su novinari u Dubaiju upravo čuli pet eksplozija. Četiri eksplozije bile su veoma glasne. Nije jasno da li su eksplozije nastale usled napada, presretanja raketa od strane sistema protivvazdušne odbrane UAE ili nečeg trećeg.

(pulsonline / MONDO)   

Tagovi

influenseri Dubai napad Iran

