Kako se prave bijeli čupavci? Nova verzija omiljenih starinskih kolača sa kokosom

Isprobajte recept za novu verziju omiljenih starinskih kolača sa kokosom - bijele čupavce.
Bijeli čupavci su starinski kolači koji podsjećaju na djetinjstvo, ali sa laganom bijelom čokoladom dobili su novi, mekši i sočniji karakter. Za razliku od klasičnih čupavaca, koji su često tamni i intenzivni, ova verzija je svijetla, nježna i dovoljno aromatična da osvoji svakoga na prvi zalogaj.
Sočan patišpanj natopljen bijelom glazurom i uvaljan u kokos daje savršenu ravnotežu između mekane unutrašnjosti i lagano hrskave spoljašnjosti, a priprema je jednostavna i bez komplikacija, što ga čini idealnim kolačem za domaćice koje žele ukusan, a brz desert.
Ovi bijeli čupavci su dokaz da tradicionalni kolači mogu dobiti novu dimenziju ukusa, a da pritom zadrže toplinu i domaći šarm koji uvijek budi lijepe uspomene.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kolači
Porcije/Količina: 6-8
Vrijeme pripreme: 30 minuta
Vrijeme pečenja/kuvanja: 25 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat
Težina: lako
Sastojci:
Za patišpanj:
- 4 jaja
- 150 ml ulja
- 200 ml mlijeka
- 300 g oštrog brašna
- 1 kesica vanilin šećera
- 1 kesica praška za pecivo
- 100 g šećera
Za sos/glazuru:
- 200 ml slatke pavlake
- 200 ml mlijeka
- 200 g bijele čokolade
- 1 kašičica arome vanile
Za valjanje:
- 200 g kokosa
Priprema:
1. korak: Priprema patišpanja
U posudi pjenasto umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom. Dodajte ulje i mlijeko i sve dobro izmješajte mikserom. Brašno pomiješajte sa praškom za pecivo i prosijte u vlažnu smjesu.
2. korak: Pečenje patišpanja
Pleh obložite papirom za pečenje i sipajte smjesu u pleh i pecite je u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 25 minuta.
3. korak: Priprema bijele glazure/sosa
U šerpicu stavite slatku pavlaku, mlijeko, bijelu čokoladu i aromu vanile. Zagrijavajte na srednjoj vatri uz povremeno miješanje dok ne provri. Skinite sa vatre i ostavite da se prohladi.
4. korak: Oblikovanje čupavaca
Ohlađen patišpanj isjecite na kocke. Svaku kocku umočiti u bijelu glazuru/sos. Nakon toga svaku kocku uvaljati u kokos sa svih strana.
(Stvar ukusa/Mondo)