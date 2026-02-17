Kako se prave bijeli čupavci? Nova verzija omiljenih starinskih kolača sa kokosom

Isprobajte recept za novu verziju omiljenih starinskih kolača sa kokosom - bijele čupavce.

Bijeli čupavci su starinski kolači koji podsjećaju na djetinjstvo, ali sa laganom bijelom čokoladom dobili su novi, mekši i sočniji karakter. Za razliku od klasičnih čupavaca, koji su često tamni i intenzivni, ova verzija je svijetla, nježna i dovoljno aromatična da osvoji svakoga na prvi zalogaj.

Sočan patišpanj natopljen bijelom glazurom i uvaljan u kokos daje savršenu ravnotežu između mekane unutrašnjosti i lagano hrskave spoljašnjosti, a priprema je jednostavna i bez komplikacija, što ga čini idealnim kolačem za domaćice koje žele ukusan, a brz desert.

Ovi bijeli čupavci su dokaz da tradicionalni kolači mogu dobiti novu dimenziju ukusa, a da pritom zadrže toplinu i domaći šarm koji uvijek budi lijepe uspomene.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kolači

Porcije/Količina: 6-8

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Vrijeme pečenja/kuvanja: 25 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat

Težina: lako

Sastojci:

Za patišpanj:

4 jaja

150 ml ulja

200 ml mlijeka

300 g oštrog brašna

1 kesica vanilin šećera

1 kesica praška za pecivo

100 g šećera

Za sos/glazuru:

200 ml slatke pavlake

200 ml mlijeka

200 g bijele čokolade

1 kašičica arome vanile

Za valjanje:

200 g kokosa

1. korak: Priprema patišpanja

U posudi pjenasto umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom. Dodajte ulje i mlijeko i sve dobro izmješajte mikserom. Brašno pomiješajte sa praškom za pecivo i prosijte u vlažnu smjesu.

2. korak: Pečenje patišpanja

Pleh obložite papirom za pečenje i sipajte smjesu u pleh i pecite je u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 25 minuta.

3. korak: Priprema bijele glazure/sosa

U šerpicu stavite slatku pavlaku, mlijeko, bijelu čokoladu i aromu vanile. Zagrijavajte na srednjoj vatri uz povremeno miješanje dok ne provri. Skinite sa vatre i ostavite da se prohladi.

4. korak: Oblikovanje čupavaca

Ohlađen patišpanj isjecite na kocke. Svaku kocku umočiti u bijelu glazuru/sos. Nakon toga svaku kocku uvaljati u kokos sa svih strana.

(Stvar ukusa/Mondo)