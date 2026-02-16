Ako volite sarmu, musaku od kiselog kupusa ćete obožavati

Napravite musaku od kiselog kupusa koja je brža verzija sarme, samo bez dugog krčkanja i motanja.
Musaka od kiselog kupusa je nastala kao praktična alternativa sarmi, ova slojevita kombinacija kupusa, pirinča i mljevenog mesa donosi isti bogat ukus, ali bez dugotrajnog motanja i čekanja. Upravo zato je postala omiljeno jelo u mnogim domaćinstvima, jednostavna za pripremu, izdašna i izuzetno ukusna.
Kiseli kupus daje karakterističnu, blago osvježavajuću notu, dok pirinač i meso stvaraju savršenu ravnotežu između sočnosti i punoće ukusa. Kada se svi slojevi povežu u rerni, uz dodatak aromatičnih začina i blagog sloja pavlake, nastaje jelo koje grije i tijelo i dušu.
Ova musaka je idealna za porodični ručak, ali i za dane kada želite nešto konkretno, domaće i zasitno, a da pritom ne provodite sate u kuhinji. Još jedna njena prednost je to što je podjednako ukusna i svježe pečena i podgrijana sutradan, kada se ukusi dodatno prožmu.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: glavno jelo
Porcije/Količina: 6–8 porcija
Vrijeme pripreme: 30 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja: 50 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 1 sat i 20 minuta
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
Za sloj kupusa:
- 1 kg kiselog kupusa
- 2 glavice crnog luka
- 1 kašika ulja
- 1 kašičica dimljene paprike
- pola kašičice mljevenog kima
- pola kašičice mljevenog bibera
Za sloj pirinča:
- 200 g pirinča
- 600 ml vode
- pola kašičice soli
Za sloj mesa:
- 1 kg mljevenog mesa (mješavina govedine i svinjetine)
- 2 glavice crnog luka
- 1 kašika ulja
- 1 kašičica dimljene paprike
- 1 kašičica soli
- 1/2 kašičice bibera
- 2–3 kašike pavlake
Priprema:
1. korak: Priprema sloja kupusa
Sitno isjeckajte kiseli kupus i, ako je potrebno, ostavite ga 15 minuta u hladnoj vodi, a zatim dobro ocijedite. U velikom tiganju zagrijte ulje i propržite sitno sjeckani luk. Dodajte kupus i dinstajte 10-12 minuta dok ne omekša. Začinite dimljenom paprikom, kimom i biberom.
2. korak: Priprema pirinča
Pirinač skuvajte u slanoj vodi 5-6 minuta kraće nego što je obično potrebno, jer će se dodatno skuvati u rerni. Procijedite i ostavite sa strane.
3. korak: Priprema sloja mesa
U tiganju zagrijte ulje i propržite sitno sjeckani luk. Dodajte mljeveno meso i začine, miješajte dok meso ne porumeni i svi začini se sjedine. Na kraju umiješajte pavlaku da smjesa bude kremasta.
Malo pavlake umiješajte u meso, a tanki sloj premažite i preko završnog sloja kupusa. Na taj način musaka ostaje sočna i kremasta i sutradan.
4. korak: Slaganje musake
Zagrijte rernu na 180 stepeni. U vatrostalnu posudu stavite polovinu kupusa, preko njega rasporedite pirinač, a zatim sloj mesa. Prekrijte preostalim kupusom i premažite tankim slojem pavlake.
5. korak: Pečenje
Pecite musaku 30 minuta dok se svi slojevi lijepo ne sjedine i dobiju zlatno-smeđu koricu.
6. korak: Serviranje
Ostavite da se musaka hladi 10-15 minuta prije sječenja. Poslužite toplo, uz dodatak pavlake.
(Stvar ukusa/Mondo)