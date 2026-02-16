Ako volite sarmu, musaku od kiselog kupusa ćete obožavati

Napravite musaku od kiselog kupusa koja je brža verzija sarme, samo bez dugog krčkanja i motanja.

Musaka od kiselog kupusa je nastala kao praktična alternativa sarmi, ova slojevita kombinacija kupusa, pirinča i mljevenog mesa donosi isti bogat ukus, ali bez dugotrajnog motanja i čekanja. Upravo zato je postala omiljeno jelo u mnogim domaćinstvima, jednostavna za pripremu, izdašna i izuzetno ukusna.

Kiseli kupus daje karakterističnu, blago osvježavajuću notu, dok pirinač i meso stvaraju savršenu ravnotežu između sočnosti i punoće ukusa. Kada se svi slojevi povežu u rerni, uz dodatak aromatičnih začina i blagog sloja pavlake, nastaje jelo koje grije i tijelo i dušu.

Ova musaka je idealna za porodični ručak, ali i za dane kada želite nešto konkretno, domaće i zasitno, a da pritom ne provodite sate u kuhinji. Još jedna njena prednost je to što je podjednako ukusna i svježe pečena i podgrijana sutradan, kada se ukusi dodatno prožmu.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 6–8 porcija

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja: 50 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 1 sat i 20 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

Za sloj kupusa:

1 kg kiselog kupusa

2 glavice crnog luka

1 kašika ulja

1 kašičica dimljene paprike

pola kašičice mljevenog kima

pola kašičice mljevenog bibera

Za sloj pirinča:

200 g pirinča

600 ml vode

pola kašičice soli

Za sloj mesa:

1 kg mljevenog mesa (mješavina govedine i svinjetine)

2 glavice crnog luka

1 kašika ulja

1 kašičica dimljene paprike

1 kašičica soli

1/2 kašičice bibera

2–3 kašike pavlake

1. korak: Priprema sloja kupusa

Sitno isjeckajte kiseli kupus i, ako je potrebno, ostavite ga 15 minuta u hladnoj vodi, a zatim dobro ocijedite. U velikom tiganju zagrijte ulje i propržite sitno sjeckani luk. Dodajte kupus i dinstajte 10-12 minuta dok ne omekša. Začinite dimljenom paprikom, kimom i biberom.

2. korak: Priprema pirinča

Pirinač skuvajte u slanoj vodi 5-6 minuta kraće nego što je obično potrebno, jer će se dodatno skuvati u rerni. Procijedite i ostavite sa strane.

3. korak: Priprema sloja mesa

U tiganju zagrijte ulje i propržite sitno sjeckani luk. Dodajte mljeveno meso i začine, miješajte dok meso ne porumeni i svi začini se sjedine. Na kraju umiješajte pavlaku da smjesa bude kremasta.

Pavlaka u dva koraka: Malo pavlake umiješajte u meso, a tanki sloj premažite i preko završnog sloja kupusa. Na taj način musaka ostaje sočna i kremasta i sutradan.

4. korak: Slaganje musake

Zagrijte rernu na 180 stepeni. U vatrostalnu posudu stavite polovinu kupusa, preko njega rasporedite pirinač, a zatim sloj mesa. Prekrijte preostalim kupusom i premažite tankim slojem pavlake.

5. korak: Pečenje

Pecite musaku 30 minuta dok se svi slojevi lijepo ne sjedine i dobiju zlatno-smeđu koricu.

6. korak: Serviranje

Ostavite da se musaka hladi 10-15 minuta prije sječenja. Poslužite toplo, uz dodatak pavlake.

