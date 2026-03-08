Kako se čestita Osmi mart? Većina ni ne zna da griješi, iskoristite najljepše poruke za Dan žena

Donosimo vam najljepše čestitke za Osmi mart.

Osmi mart, dan kada se odaje priznanje ženama za njihovu snagu, mudrost i ljubav kojom oblikuju život. Umjesto uobičajenog "Srećan 8. mart", pravilno je napisati "Srećan Osmi mart", jer se Dan žena piše velikim slovom.

Danas je prilika da se zahvalimo ženama i pokažemo im poštovanje koje zaslužuju. Zato, neka vaše čestitke budu pažljive, iskrene i pune topline. Donosimo vam inspiraciju za najlepše poruke za majku, sestru, djevojku ili suprugu.

Poruke za majku

Srećan ti Dan žena! Ne zaboravi da svakog dana u godini, na tebe misli onaj ko te voli i u kući, i u gradu, i u školi.

Svijet bez tebe u mom životu je kao nebo bez sunca, mračan i hladan. Hvala ti što si uvijek tu, majko. Srećan ti Osmi mart!

Tvoja ljubav mi je dala život, tvoja ljubav mi daje snagu za svaki dan i tvoja ljubav će me uvijek voditi kroz život. Želim ti srećan Osmi mart!

Kažu da te majka bezuslovno voli, kako se uvijek za tebe moli, znam da je istina to nije bajka i zato sam srećna što si mi majka. Srećan Osmi mart!

Ja nisam više mala da darujem ti cvijet, niti sasvim odrasla da poklonim ti svijet. Za tvoj Dan žena, draga mama, kažem ti veliko hvala, za svaku riječ, osmijeh i dodir koji si meni dala. Srećan Osmi mart!

I da se svijet mijenja i da se svijet ruši, jedna žena je uvijek u srcu i u duši, jedna žena je zaslužna što sam ovakva osoba, a to si ti majko. Srećan ti Dan žena!

Tvoja snaga postala je inspiracija, tvoj hod sinonim za borbenost. Hvala ti, mama, što si uvijek uz mene, srećan Dan žena!

Danas je tvoj dan, ali mi slavimo tebe svaki dan! Tvoja ljubav i posvećenost čine naš dom toplim i srećnim mjestom. Hvala ti što uvijek brineš o nama i što si najbolja mama na svijetu. Srećan Dan žena!

Za ženu koja mi je sve: prijateljica, majka, inspiracija. Srećan Osmi mart!

Još ljepša ti jutra svitala, pjesma ti u susret hitala, ljubav te u životu pratila za sva dobra, dobrim ti se vraćala. Srećan Osmi mart.

Poruke za sestru

Ti si moje sunce kad je svijet mračan, moja snaga kada nisam jak. Hvala ti što me činiš srećnim i srećan ti Osmi mart!

Odrastanje sa tobom je najlepša avantura mog života. Volim te i nadam se da ću cijeli život dijeliti avanture sa tobom. Srećan Osmi mart!

Hvala ti što uvijek možeš da navučeš osmijeh na moje lice, ti si moje najveće blago. Srećan ti Osmi mart!

Bez tebe sam kao ptica bez krila. Hvala ti što si uvijek tu i srećan ti Osmi mart!

Ti si moj najbolji prijatelj, oslonac i osoba koja me uvijek usmjeri na pravi put. Na Osmi mart želim ti da svaki dan bude ispunjen ljubavlju, smehom i svim onim što ti najviše prija. Hvala ti što u mom životu postojiš i što svojim prisustvom činiš sve lepšim. Srećan ti Osmi mart!

S tobom život je uvijek ljepši i svjetliji. Tvoje prisustvo donosi ljubav i sreću, a tvoja snaga nas sve inspiriše. Na ovaj poseban dan želim ti da tvoj život bude pun smijeha, ljubavi i svih lepih stvari. Srećan Osmi mart, moja najbolja sestro!

Za djevojku/suprugu

Sav moj uspjeh je tvoj uspjeh. Hvala ti što si moja stijena, volim te i srećan ti Dan žena!

Budi ponosna što si jaka, pametna, mudra i dostojanstvena! Hvala ti što sam zaslužio tvoju ljubav. Srećan ti Dan žena!

Pruži mi ruku da te odvedem gdje se i tužni smiju. Pođi sa mnom gdje oblaci sreće vječito griju. Pusti da ti pokažem kako anđeli dišu i kako oni "Volim te" pišu! Srećan Osmi mart.

Mnogi će ti poželjeti brdo lijepih stvari, ali će se malo njih potruditi da to ostvari. Ja ti želim samo onoliko, koliko je potrebno da budeš srećna! Srećan Osmi mart.

Ova poruka prenosi sreću i dobro raspoloženje! Makar na trenutak uživaj u osjećanju da neko uvijek misli na tebe. Srećan ti Dan žena.

Hvala ti što me bodriš kad je najteže, za svaku reč koja me oraspoloži kad ne ide, za svaki savet i lep trenutak koji provedemo zajedno. Hvala ti što postojiš i što si tu za mene. Srećan Osmi mart!

Neka ti svaki sljedeći dan bude bolji, neka sve bude po tvojoj volji i kada pada kiša, nek tebi sunce sija. Srećan ti Osmi mart!

Ovako je bio plan - da te volim jedan dan, ali dan je ipak vrijeme kratko, a tebe voleti je baš slatko. Ma, bolje je meni bez toga plana, hoću da te volim svakoga dana. Srećan Osmi mart.

Lijepa kao vila, nježna kao svila, čista kao rosa, sjajna kao sunce, snažna kao stijena! Budi ponosna što si žena! Srećan ti Osmi mart.

I da se svijet mijenja, i da se svijet ruši, jedna žena u srcu i duši. Srećan Osmi mart.

