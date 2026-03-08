Zatvorska ili novčana kazna do 45.000 evra: Uveden jedan od najstrožih zakona o napuštanju ljubimaca u Evropi

Svako ko ostavi psa ili mačku sada može biti krivično gonjen i kažnjen novčanom kaznom do 45.000 evra, ali i zatvorskom kaznom do tri godine, dok država istovremeno pooštrava kontrolu udomljavanja, čipovanja i brige o životinjama.

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Francuska je donijela jedan od najrigoroznijih zakona u Evropi kada je riječ o zaštiti životinja, pa je napuštanje kućnih ljubimaca sada strogo kažnjivo djelo. Prema novim pravilima, osoba koja ostavi psa, mačku ili drugog kućnog ljubimca može se suočiti sa novčanom kaznom do 45.000 evra, ali izatvorskom kaznom u trajanju do tri godine.

Vlasti poručuju da je cilj ovih mjera da se jasno stavi do znanja da životinje nisu predmet koji se može odbaciti kada postanu teret, već živa bića za koja vlasnici snose dugoročnu odgovornost. Uvođenjem strožih sankcija Francuska želi da smanji broj napuštenih pasa i mačaka, što je posebno izražen problem tokom ljetnih odmora i praznika.

Uz kaznene mjere, pooštrene su i kontrole u vezi sa udomljavanjem, obaveznim čipovanjem životinja i opštim standardima brige o kućnim ljubimcima.

Zakonodavci naglašavaju da se napuštanje životinja često završava njihovom patnjom, mnoge ostaju bez hrane i skloništa, izložene su povredama ili uginuću, dok su azili svake godine preopterećeni novim slučajevima.

Organizacije za zaštitu životinja pozdravile su ovu odluku, ističući da ona šalje snažnu poruku o odgovornom vlasništvu. Novi propisi, osim kažnjavanja, imaju i preventivnu ulogu, podstiču građane da prije udomljavanja dobro razmisle o obavezama koje briga o životinjipodrazumjeva.

Edukacija, posvećenost i dugoročna odgovornost sada su u fokusu politike zaštite životinja. Zbog toga mnogi ovaj francuski zakon vide kao primjer koji bi mogao da posluži i drugim državama u jačanju zaštite dobrobiti kućnih ljubimaca i smanjenju njihovog napuštanja.

(EUpravo zato/ljubimci.telegraf.rs)