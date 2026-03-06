Napravite sami: Domaći kikiriki puter

Saznajte kako da napravite nezaobilazan sastojak mnogih slatkih recepata, pogotovo zdravih - domaći kikiriki puter.

Izvor: Shutterstock

Kikiriki puter je kremasti namaz koji je posljednjih godina postao nezaobilazan u mnogim receptima. Odličan je za doručak, užinu ili kao dodatak kolačima i tortama.

Iako je dostupan za kupovinu u gotovo svim prodavnicama, možete ga napraviti vrlo jednostavno kod kuće i to od samo jednog sastojka.

Domaća verzija ima prirodan ukus, bez dodatih aditiva i često je znatno jeftinija od kupovne. Potrebno je svega nekoliko minuta i blender, a rezultat je gust, aromatičan namaz koji se može mazati na hljeb, tost ili koristiti u raznim desertima.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: namaz

Porcije/Količina: oko 1 tegla (350–400 g)

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Težina: lako

Sastojci:

3 šolje pečenog neslanog kikirikija

po želji prstohvat soli

Priprema:

1. korak: Čišćenje

Pečeni kikiriki očistite od tanke ljuske ukoliko je ima, pa ga stavite u blender ili multipraktik.

2. korak: Blendanje

Blendirajte kikiriki nekoliko minuta. U početku će se pretvoriti u mrvičastu smjesu, zatim će početi da pušta prirodna ulja i postepeno prelaziti u glatku, kremastu teksturu.

Ukoliko imate slab blender: Pravite što više pauza u blendanju i kada kikiriki postane jako gusta kaša koja možda zapinje, ubacite kašičicu ulja da bi se lakše izblendao.

3. korak: Soljenje

Nastavite blendiranje dok ne dobijete željenu gustinu namaza. Cijeli proces obično traje oko 10 minuta. Po želji dodajte prstohvat soli i kratko promiješajte.

4. korak: Čuvanje

Gotov kikiriki puter prebacite u čistu teglicu sa poklopcem i čuvajte u frižideru.

Ovako napravljeni kikiriki puter iskoristite da napravite posne keksiće bez šećera.