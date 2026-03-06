Napravite sami: Domaći kikiriki puter

Saznajte kako da napravite nezaobilazan sastojak mnogih slatkih recepata, pogotovo zdravih - domaći kikiriki puter.
Kikiriki puter je kremasti namaz koji je posljednjih godina postao nezaobilazan u mnogim receptima. Odličan je za doručak, užinu ili kao dodatak kolačima i tortama.
Iako je dostupan za kupovinu u gotovo svim prodavnicama, možete ga napraviti vrlo jednostavno kod kuće i to od samo jednog sastojka.
Domaća verzija ima prirodan ukus, bez dodatih aditiva i često je znatno jeftinija od kupovne. Potrebno je svega nekoliko minuta i blender, a rezultat je gust, aromatičan namaz koji se može mazati na hljeb, tost ili koristiti u raznim desertima.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: namaz
Porcije/Količina: oko 1 tegla (350–400 g)
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 3 šolje pečenog neslanog kikirikija
- po želji prstohvat soli
Priprema:
1. korak: Čišćenje
Pečeni kikiriki očistite od tanke ljuske ukoliko je ima, pa ga stavite u blender ili multipraktik.
2. korak: Blendanje
Blendirajte kikiriki nekoliko minuta. U početku će se pretvoriti u mrvičastu smjesu, zatim će početi da pušta prirodna ulja i postepeno prelaziti u glatku, kremastu teksturu.
Pravite što više pauza u blendanju i kada kikiriki postane jako gusta kaša koja možda zapinje, ubacite kašičicu ulja da bi se lakše izblendao.
3. korak: Soljenje
Nastavite blendiranje dok ne dobijete željenu gustinu namaza. Cijeli proces obično traje oko 10 minuta. Po želji dodajte prstohvat soli i kratko promiješajte.
4. korak: Čuvanje
Gotov kikiriki puter prebacite u čistu teglicu sa poklopcem i čuvajte u frižideru.
Ovako napravljeni kikiriki puter iskoristite da napravite posne keksiće bez šećera.