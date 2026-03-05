Margo Robi pokrenula novi trend farbanja kose: Plava koja izgleda prirodno

"Bronte" plava kosa postaje veliki trend ovog proljeća. Evo kako izgleda ovo prirodno farbanje koje ne zahtijeva često obnavljanje.

Izvor: Ian West / PA Images / Profimedia

Plavi ton "u Bronte stilu" jedan je od najvećih bjuti trendova proleća.

Kombinuje tamnije nijanse pri korenu i svjetlije pramenove oko lica za prirodan efekat.

Prednost ove tehnike je što izrastak izgleda uredno i ne zahtijeva česte odlaske kod frizera.

Čak i oni koji ne prate film čuli su za "Orkanske visove", bez pretjerivanja jedan od najkontroverznijih filmova ove godine, čija je premijera nedavno održana. Posljednjih nedjelja na društvenim mrežama se ne govori samo o neobičnom pristupu rediteljke Emerald Fenel ekranizaciji klasika, već i o brojnim modnim izdanjima Margo Robi tokom promotivne turneje.

Dok je sva pažnja bila usmjerena na stajlinge, njena nova boja kose prošla je gotovo neprimijećeno. Svoj prepoznatljivi hladni plavi ton Margo je zamijenila suptilnijim farbanjem "u Bronte stilu", koje već sada obećava da će postati jedan od glavnih bjuti trendova ovog proljeća.

Šta je plava kosa "u Bronte stilu“

Ako želite da osvježite frizuru za proljeće ili isprobate nešto novo, ali da izgleda prirodno, onda vrijedi obratiti pažnju na plavi ton "u Bronte stilu". Ovaj trend prati sve popularniju tendenciju prirodnog efekta u farbanju kose.

Dobra vijest je da je ova tehnika pogodna za sve prirodne plavuše, ne zahtijeva često obnavljanje i kosi daje zdrav i njegovan izgled.

U osnovi tehnike nalazi se klasično pramenovanje, ali njen glavni trik je u posebnoj kombinaciji svijetlih i tamnijih tonova. Kod ovog farbanja veoma je važan princip svjetla i sjenke, kao u fotografiji ili slikarstvu.

Tamnije nijanse ostaju u dubini kose – oko korijena i na unutrašnjim pramenovima, dok svjetliji tonovi uokviruju lice, na mjestima gdje prirodno pada svjetlost.

Prednje pramenove ne morate potpuno posvijetliti. Dovoljno je dodati suptilne svijetle pramenove na krajevima, kako bi kosa dobila prirodan efekat, kao da je blago posvijetlila na suncu.

Rezultat je kosa koja izgleda gušće, sjajnije i veoma prirodno, što ovu tehniku čini idealnom za sve koji žele diskretnu promjenu.

Za dodatnu inspiraciju za farbanje "u Bronte stilu", pogledajte i izdanja Margo Robi u galeriji ispod:

Prednost ovog farbanja – sporije izrastanje

Jedna od najvećih prednosti plave kose "u Bronte stilu" jeste to što izrastak izgleda uredno i prirodno, pa nije potrebna česta korekcija. Razlog je odsustvo jakog kontrasta i meki prelaz između korijena i posvijetljenih pramenova.

Ipak, važno je imati na umu da svako farbanje, posebno posvjetljivanje, može oslabiti kosu, pa je pravilna njega ključna.

U tome pomažu regenerativni tretmani, balzami i hranljive maske za kosu, koji su posebno važni u ovom periodu godine. Takođe se preporučuje leave-in njega i termička zaštita, naročito ako često koristite fen ili peglu za kosu.

Uz odgovarajuću njegu, kosa će zadržati sjaj, elastičnost i zdrav izgled.

(Lepa i srećna/Mondo)