Najbolji posni čokoladni kolač: Svi će tražiti da prepišu recept kada ga probaju

Isprobajte i vi recept za najbolji čokoladni kolač za post na ulju. Ko god ga proba poželi da ima recept.

Bogata aroma kakaa, diskretna nota kafe koja produbljuje ukus čokolade i meka, sočna tekstura – ovaj posni čokoladni kolač je dokaz da desert bez jaja i mliječnih proizvoda može biti podjednako raskošan kao i mrsne verzije. Priprema je brza i jednostavna, a rezultat je intenzivno čokoladni kolač koji se topi u ustima.

Savršen je za dane posta, za goste koji izbjegavaju namirnice životinjskog porijekla ili kada jednostavno želite laganiju, ali podjednako ukusnu poslasticu. Kombinacija kakaoa i jake kafe daje mu dubinu ukusa, dok ulje i pravilna proporcija sastojaka obezbjeđuju sočnost bez potrebe za puterom ili mlijekom.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: desert

Porcije/Količina: 6–8

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme pečenja: 20 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 30 minuta

Težina: lako

Sastojci:

100 g brašna

30 g kakao praha

1 kašičica sode bikarbone

prstohvat soli

110 g smeđeg šećera

3 kašike ulja

120 ml jake vruće kafe

60 ml vode

1 kašičica sirćeta

1 kašičica arome vanile

50–70 g podsne čokolade, po želji

Priprema:

1. korak: Priprema rerne i kalupa

Uključite rernu na 175 stepeni. Kalup za hljeb ili manji pleh obložite papirom za pečenje ili ga lagano premažite uljem.

2. korak: Miješanje suvih sastojaka

U većoj činiji sjedinite brašno, kakao prah, sodu bikarbonu i so. Promiješajte da se svi sastojci ravnomjerno rasporede. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna da koristite.

3. korak: Priprema tečne smjese

U drugoj posudi pomiješajte smeđi šećer, vruću kafu i vodu. Miješajte dok se šećer ne rastvori. Dodajte ulje, sirće i vanilu, pa kratko sjedinite.

4. korak: Spajanje sastojaka

Tečnu smjesu sipajte u činiju sa suvim sastojcima. Lagano promiješajte varjačom ili spatulom dok ne dobijete glatku smjesu bez grudvica. Nemojte pretjerano miješati. Po želji umješajte komadiće čokolade.

Voćni dodatak: Umiješajte šaku višanja ili malina (svježih ili zamrznutih, blago uvaljanih u brašno). Kolač će dobiti prijatnu kiselkastu notu.

5. korak: Pečenje

Sipajte smjesu u pripremljeni kalup i poravnajte površinu. Pecite oko 18–20 minuta. Kolač je gotov kada čačkalica zabodena u sredinu izađe sa nekoliko vlažnih mrvica.

6. korak: Hlađenje

Ostavite da se potpuno ohladi prije sečenja.