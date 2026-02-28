logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najbolji posni čokoladni kolač: Svi će tražiti da prepišu recept kada ga probaju

Najbolji posni čokoladni kolač: Svi će tražiti da prepišu recept kada ga probaju

Izvor Stvar ukusa
0

Isprobajte i vi recept za najbolji čokoladni kolač za post na ulju. Ko god ga proba poželi da ima recept.

Posni kolač recept Izvor: Shutterstock

Bogata aroma kakaa, diskretna nota kafe koja produbljuje ukus čokolade i meka, sočna tekstura – ovaj posni čokoladni kolač je dokaz da desert bez jaja i mliječnih proizvoda može biti podjednako raskošan kao i mrsne verzije. Priprema je brza i jednostavna, a rezultat je intenzivno čokoladni kolač koji se topi u ustima.

Savršen je za dane posta, za goste koji izbjegavaju namirnice životinjskog porijekla ili kada jednostavno želite laganiju, ali podjednako ukusnu poslasticu. Kombinacija kakaoa i jake kafe daje mu dubinu ukusa, dok ulje i pravilna proporcija sastojaka obezbjeđuju sočnost bez potrebe za puterom ili mlijekom.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: desert

Porcije/Količina: 6–8

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme pečenja: 20 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 30 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 100 g brašna
  • 30 g kakao praha
  • 1 kašičica sode bikarbone
  • prstohvat soli
  • 110 g smeđeg šećera
  • 3 kašike ulja
  • 120 ml jake vruće kafe
  • 60 ml vode
  • 1 kašičica sirćeta 
  • 1 kašičica arome vanile
  • 50–70 g podsne čokolade, po želji

Priprema:

1. korak: Priprema rerne i kalupa

Uključite rernu na 175 stepeni. Kalup za hljeb ili manji pleh obložite papirom za pečenje ili ga lagano premažite uljem.

2. korak: Miješanje suvih sastojaka

U većoj činiji sjedinite brašno, kakao prah, sodu bikarbonu i so. Promiješajte da se svi sastojci ravnomjerno rasporede. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna da koristite.

3. korak: Priprema tečne smjese

U drugoj posudi pomiješajte smeđi šećer, vruću kafu i vodu. Miješajte dok se šećer ne rastvori. Dodajte ulje, sirće i vanilu, pa kratko sjedinite.

4. korak: Spajanje sastojaka

Tečnu smjesu sipajte u činiju sa suvim sastojcima. Lagano promiješajte varjačom ili spatulom dok ne dobijete glatku smjesu bez grudvica. Nemojte pretjerano miješati. Po želji umješajte komadiće čokolade.

Voćni dodatak:

Umiješajte šaku višanja ili malina (svježih ili zamrznutih, blago uvaljanih u brašno). Kolač će dobiti prijatnu kiselkastu notu.

5. korak: Pečenje

Sipajte smjesu u pripremljeni kalup i poravnajte površinu. Pecite oko 18–20 minuta. Kolač je gotov kada čačkalica zabodena u sredinu izađe sa nekoliko vlažnih mrvica. 

6. korak: Hlađenje

Ostavite da se potpuno ohladi prije sečenja. 

Pročitajte još

Tagovi

recepti posno

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA