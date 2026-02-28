Isprobajte i vi recept za najbolji čokoladni kolač za post na ulju. Ko god ga proba poželi da ima recept.
Bogata aroma kakaa, diskretna nota kafe koja produbljuje ukus čokolade i meka, sočna tekstura – ovaj posni čokoladni kolač je dokaz da desert bez jaja i mliječnih proizvoda može biti podjednako raskošan kao i mrsne verzije. Priprema je brza i jednostavna, a rezultat je intenzivno čokoladni kolač koji se topi u ustima.
Savršen je za dane posta, za goste koji izbjegavaju namirnice životinjskog porijekla ili kada jednostavno želite laganiju, ali podjednako ukusnu poslasticu. Kombinacija kakaoa i jake kafe daje mu dubinu ukusa, dok ulje i pravilna proporcija sastojaka obezbjeđuju sočnost bez potrebe za puterom ili mlijekom.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: desert
Porcije/Količina: 6–8
Vrijeme pripreme: 10 minuta
Vrijeme pečenja: 20 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 30 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 100 g brašna
- 30 g kakao praha
- 1 kašičica sode bikarbone
- prstohvat soli
- 110 g smeđeg šećera
- 3 kašike ulja
- 120 ml jake vruće kafe
- 60 ml vode
- 1 kašičica sirćeta
- 1 kašičica arome vanile
- 50–70 g podsne čokolade, po želji
Priprema:
1. korak: Priprema rerne i kalupa
Uključite rernu na 175 stepeni. Kalup za hljeb ili manji pleh obložite papirom za pečenje ili ga lagano premažite uljem.
2. korak: Miješanje suvih sastojaka
U većoj činiji sjedinite brašno, kakao prah, sodu bikarbonu i so. Promiješajte da se svi sastojci ravnomjerno rasporede. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna da koristite.
Najbolji posni čokoladni kolač: Svi će tražiti da prepišu recept kada ga probaju
3. korak: Priprema tečne smjese
U drugoj posudi pomiješajte smeđi šećer, vruću kafu i vodu. Miješajte dok se šećer ne rastvori. Dodajte ulje, sirće i vanilu, pa kratko sjedinite.
4. korak: Spajanje sastojaka
Tečnu smjesu sipajte u činiju sa suvim sastojcima. Lagano promiješajte varjačom ili spatulom dok ne dobijete glatku smjesu bez grudvica. Nemojte pretjerano miješati. Po želji umješajte komadiće čokolade.
Umiješajte šaku višanja ili malina (svježih ili zamrznutih, blago uvaljanih u brašno). Kolač će dobiti prijatnu kiselkastu notu.
5. korak: Pečenje
Sipajte smjesu u pripremljeni kalup i poravnajte površinu. Pecite oko 18–20 minuta. Kolač je gotov kada čačkalica zabodena u sredinu izađe sa nekoliko vlažnih mrvica.
6. korak: Hlađenje
Ostavite da se potpuno ohladi prije sečenja.