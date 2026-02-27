Ove 4 boje ističu bore i fleke: Izbjegavajte ih poslije pedesete, a evo čime da ih zamijenite i odmah se podmladite

Saznajte koje boje nakon pedesete ističu bore i fleke, a koje vraćaju sjaj licu. Pametno birajte tonove za elegantan i svjež izgled.

Izvor: Shutterstock

Hladni tonovi naglašavaju bore i podočnjake.

Tamna crna i žuto-zelene nijanse mogu učiniti ten sivim.

Topli i svijetli tonovi osvježavaju lice i ujednačavaju ten.

S godinama se mijenja mnogo toga – tekstura kože, crte lica, ali i način na koji boje djeluju na ten. Mnoge žene primjećuju da nijanse koje su nekada osvježavale sada ističu bore, podočnjake i pigmentne fleke.

Razlog nije u godinama, već u optici. Pojedine boje rade kao loše svjetlo, produbljuju sjenke i pojačavaju kontraste. Dobra vijest je da nije potrebno mijenjati cijeli garderober, već samo približiti licu nijanse koje reflektuju svjetlost mekše i toplije.

Hladni pepeljastopastelni tonovi oduzimaju svježinu

Lila sa sivim podtonom, zagasita lavanda, sivo-plava i pepeljasto roze djeluju elegantno, ali uz lice naglašavaju podočnjake i fine bore. Sivi ton dodatno čini kožu umornijom, posebno kada ten prirodno dobije blagu toplinu.

Bolji izbor: topli tonovi poput breskve, koralno roze, mekog božura i slonovače. Ako volite lavandu, nosite je dalje od lica – na suknji, pantalonama ili torbi – a uz ten birajte toplije breskvaste marame i bluze.

Minđuše u toplom metalu, poput zlata ili roze zlata, lijepo podržavaju paletu, a rumenilo u roze-breskvastoj nijansi sa satenskim finišem dodaje svježinu.

Devojka sa zlatnim minđušama

Izvor: Shutterstock

Crna tik uz lice pojačava kontraste

Čista crna u mat materijalima često naglašava svaku liniju lica i čini kožu ravnijom. U kontrastu postaju vidljiviji podočnjaci i fleke, pa lice izgleda umorno.

Bolja alternativa: tamnoplava, grafitna, tamna čokolada ili ugalj-siva. Ako ipak nosite crnu, ublažite je svetlijom košuljom, bež maramom ili nakitom sa blagim sjajem. Važna je i tekstura – meka vuna, svila i viskoza deluju mekše od ravnog mat materijala.

Žuto-zelene nijanse naglašavaju sivilo tena

Senf, limeta i maslinasta sa žutim podtonom često pojačavaju crvenilo i pigmentacije. Lice može dobiti sivkast izgled čak i kada je koža zdrava.

Bolji tonovi: hladnije zelene, poput žalfije, eukaliptusa i smaragda, ili kremasti tonovi šampanjca i vanile. Jarke nijanse zadržite za aksesoare, a uz lice birajte mekše tonove.

Žena bira garderobu

Izvor: JLco Julia Amaral/Shutterstock

Terakota i narandžasto-bež dodaju umor

Cigla i topli bež tonovi naglašavaju crvenilo i čine osmijeh tamnijim. Umjesto neutralne podloge lice djeluje teže i umornije.

Bolja zamjena: crveni tonovi, malina i nar, kao i svijetli kapućino ili šampanjac u bež paleti. Oni reflektuju svjetlost i vizuelno zaglađuju kožu, piše Žena.

Kako brzo provjeriti da li vam boja odgovara

Prislonite tkaninu uz lice na dnevnom svjetlu. Ako koža djeluje sivlje i umornije, nijansa vam ne prija. Ako izgleda svjetlije i odmornije, pogodili ste ton.

Fotografija bez filtera često otkrije više nego ogledalo. Obratite pažnju i na teksturu – što je boja tamnija, materijal uz lice treba da bude mekši.

Devojka bira garderobu

Izvor: Shutterstock

Birajte boje pametno

Posle pedesete nije potrebno odustati od boja, već ih pametnije birati. Manje sivog i narandžastog uz lice, više svjetlosti i mekoće u tonovima. Prava nijansa može učiniti da lice izgleda odmornije, a stil elegantniji i savremeniji.