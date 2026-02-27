"Moje tijelo je prvo šaputalo, a onda vrisnulo": Mislila je da je premorena, pa saznala da ima smrtonosnu bolest

Žena iz Teksasa ignorisala je umor, svrab i otečene limfne čvorove, misleći da je stres. Dijagnoza raka limfnog sistema stigla je tek kada je napipala kvržicu.

Izvor: Printskrin/ TikTok/ Farrington Jessica

Ignorisala je umor, svrab i otečene limfne čvorove.

Mislila je da je stres, a bio je rak limfnog sistema.

Dijagnoza je stigla tek kada je napipala kvržicu.

Džesika Farington, 45 godina iz Teksasa, iskoristila je TikTok da upozori na važnost slušanja signala svog tijela. Otvoreno je govorila o simptomima koje je zanemarila prije nego što joj je dijagnostikovan folikularni non-Hodžkin limfom.

Sitni znaci koje je ignorisala

"Moje tijelo je dugo šaptalo prije nego što je viknulo", kaže Džesika.

Prvi simptomi djelovali su bezazleno:

Umor i noćno znojenje

Svrab kože

Otečeni limfni čvorovi

Džesika je mislila da je u pitanju stres, nedostatak sna ili svakodnevna rutina, ali kasnije je shvatila da su to bili prvi znaci limfoma, dijagnostikovanog u martu 2025.

Umorna žena

Izvor: Shutterstock

Folikularni limfom i alarmantni simptomi

Folikularni limfom je oblik raka koji najčešće pogađa limfne čvorove, ali može zahvatiti i koštanu srž i druge organe. Stručnjaci navode da bolest često napreduje sporo i da simptomi u početku mogu biti blagi ili nespecifični, zbog čega ih ljudi lako pripisuju umoru, hormonima ili stresu.

Među čestim znacima bolesti su:

povišena temperatura,

noćno znojenje,

hroničan umor,

neobjašnjiv gubitak težine

bezbolno uvećanje limfnih čvorova na vratu, u pazuhu ili preponama.

U jednom od svojih videa Džesika je objasnila i trenutak koji ju je konačno naveo da potraži ljekarsku pomoć. Napipala je malu, tvrdu kvržicu u predjelu pazuha, veličine zrna graška. Vremenom je primijetila da su se pojavile još dvije, grupisane u istoj regiji, što ju je dodatno zabrinulo. Nakon pregleda, ljekari su preporučili mamografiju i ultrazvuk, a nalazi su označeni kao sumnjivi. Konačna potvrda stigla je posle biopsije, kada je postavljena dijagnoza raka.

Od tada Džesika Farington koristi društvene mreže kako bi govorila o značaju ranog otkrivanja bolesti i podstakla druge da ne ignorišu promjene u svom tijelu.

Ističe da joj je, gledano unazad, jasno da su rani znaci postojali dugo, ali da ih je racionalizovala svakodnevnim obavezama i umorom. Svoju priču dijeli, kako kaže, ne da bi plašila ljude, već da bi ih podsjetila da tijelo često šalje suptilne signale prije nego što se pojave ozbiljni simptomi.

"Tijelo uvijek pokušava nešto da nam kaže. Ako osjećaš da nešto nije u redu, nemoj čekati", poručila je, naglašavajući da pravovremeni odlazak lekaru može biti presudan za ishod lečenja.