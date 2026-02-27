logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Instinktivno uzimamo ovaj hljeb: I nemamo pojma da je to najgori mogući izbor u marketu

Instinktivno uzimamo ovaj hljeb: I nemamo pojma da je to najgori mogući izbor u marketu

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

U svakodnevnoj žurbi posežemo za sječenim hlebom, čvrsto upakovanim u kesu, a većina ljudi ne zna da se iza te praktičnosti krije industrijska tajna o kojoj retko razmišljamo.

Sječeni upakovani hljeb u marketu je najnezdraviji Izvor: Drazen Zigic/Shutterstock

Sječeni, pakovani hljeb proizvod je prehrambene industrije, u kojem lista sastojaka daleko prevazilazi brašno, vodu i so. Tokom proizvodnje u tijesto se često dodaju emulgatori, poboljšivači i konzervansi. Njihov zadatak nije samo produžavanje roka trajanja, već i davanje elastičnosti i mekoće koje nisu rezultat prirodnih procesa pečenja.

U hljebu od belog, visoko prerađenog brašna teško je pronaći vlakna ili vredne minerale. Umjesto toga dobijamo proizvod koji, zahvaljujući hemijskim dodacima, ostaje svež i do dvije nedjelje, iako je to u stvarnosti samo iluzija. Karakterističan, blago kiselkast ili alkoholni miris nakon otvaranja pakovanja upravo je posljedica tih postupaka.

Praktičnost naspram kvaliteta

Iz perspektive potrošača, sječeni hleb djeluje praktično - nema mrvica, kriške su savršeno jednake, nema potrebe za nožem. Međutim, već u fabrici, kada oštrice preseku veknu, prirodna korica - svojevrsni oklop koji štiti hljeb od isušivanja i gubitka arome - prestaje da obavlja svoju funkciju. Svaka kriška postaje izložena vazduhu, što zahteva upotrebu dodatnih hemijskih rješenja.

Sečeni upakovani hlebovi sadrže šećer, kukuruzni sirup ili pojačivače ukusa.
Izvor: aileenchik/Shutterstock

Emulgatori i poboljšivači koji se dodaju u tijesto, zadržavaju vlagu i daju hljebu sunđerastu strukturu. Rezultat? Mekoća i elastičnost koje nisu znak svježine, već posljedica industrijske intervencije. Hljeb tako gubi svoj prirodni ukus, a umjesto mirisa žita javlja se neutralan, ponekad blago sladunjav ukus.

Zamka prerađenih proizvoda

Većina pakovanih, sječenih hljebova spada u prilično prerađene proizvode. Osim osnovnih sastojaka, sadrže i niz dodataka - šećer, kukuruzni sirup ili pojačivače ukusa. Iz brašna se uklanjaju mekinje i klice, izvori vlakana i minerala. Sečene verzije sadrže i više soli, koja ne služi samo kao začin, već i kao konzervans. Takvi postupci čine da hleb samo prividno djeluje hranljivo, dok u stvarnosti povećava dnevni unos kalorija.

Kako da izaberete dobar hljeb?

Pravi hljeb ima hrskavu koricu, elastičnu sredinu i prepoznatljivu aromu. Industrijski sečeni hljeb, nasuprot tome, ujednačen je i bez "karaktera". Radi efikasnosti uklonjeni su svi "znaci života".

Ako vam je stalo do zdravlja i ukusa, potražite lokalnu pekaru u kojoj se hljeb peče na tradicionalan način - od brašna, vode i soli. Ritual sječenja može biti ne samo povratak korijenima, već i ulaganje u zdravlje.

Birajući sječeni hleb, odričete se kvaliteta i nutritivne vriednosti zarad praktičnosti. Prisustvo industrijskih dodataka, skrivenih šećera i agresivnih metoda konzervacije čini da ovaj proizvod samo po nazivu podseća na pravi hljeb.

Ako želite da izbjegnete probleme sa varenjem i suvišne kalorije, izaberite tradicionalnu, nesječenu veknu i vaše zdravlje će vam biti zahvalno.:

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

hljeb savjeti trgovina

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA