Instinktivno uzimamo ovaj hljeb: I nemamo pojma da je to najgori mogući izbor u marketu

U svakodnevnoj žurbi posežemo za sječenim hlebom, čvrsto upakovanim u kesu, a većina ljudi ne zna da se iza te praktičnosti krije industrijska tajna o kojoj retko razmišljamo.

Izvor: Drazen Zigic/Shutterstock

Sječeni, pakovani hljeb proizvod je prehrambene industrije, u kojem lista sastojaka daleko prevazilazi brašno, vodu i so. Tokom proizvodnje u tijesto se često dodaju emulgatori, poboljšivači i konzervansi. Njihov zadatak nije samo produžavanje roka trajanja, već i davanje elastičnosti i mekoće koje nisu rezultat prirodnih procesa pečenja.

U hljebu od belog, visoko prerađenog brašna teško je pronaći vlakna ili vredne minerale. Umjesto toga dobijamo proizvod koji, zahvaljujući hemijskim dodacima, ostaje svež i do dvije nedjelje, iako je to u stvarnosti samo iluzija. Karakterističan, blago kiselkast ili alkoholni miris nakon otvaranja pakovanja upravo je posljedica tih postupaka.

Praktičnost naspram kvaliteta

Iz perspektive potrošača, sječeni hleb djeluje praktično - nema mrvica, kriške su savršeno jednake, nema potrebe za nožem. Međutim, već u fabrici, kada oštrice preseku veknu, prirodna korica - svojevrsni oklop koji štiti hljeb od isušivanja i gubitka arome - prestaje da obavlja svoju funkciju. Svaka kriška postaje izložena vazduhu, što zahteva upotrebu dodatnih hemijskih rješenja.

Sečeni upakovani hlebovi sadrže šećer, kukuruzni sirup ili pojačivače ukusa.

Izvor: aileenchik/Shutterstock

Emulgatori i poboljšivači koji se dodaju u tijesto, zadržavaju vlagu i daju hljebu sunđerastu strukturu. Rezultat? Mekoća i elastičnost koje nisu znak svježine, već posljedica industrijske intervencije. Hljeb tako gubi svoj prirodni ukus, a umjesto mirisa žita javlja se neutralan, ponekad blago sladunjav ukus.

Zamka prerađenih proizvoda

Većina pakovanih, sječenih hljebova spada u prilično prerađene proizvode. Osim osnovnih sastojaka, sadrže i niz dodataka - šećer, kukuruzni sirup ili pojačivače ukusa. Iz brašna se uklanjaju mekinje i klice, izvori vlakana i minerala. Sečene verzije sadrže i više soli, koja ne služi samo kao začin, već i kao konzervans. Takvi postupci čine da hleb samo prividno djeluje hranljivo, dok u stvarnosti povećava dnevni unos kalorija.

Kako da izaberete dobar hljeb?

Pravi hljeb ima hrskavu koricu, elastičnu sredinu i prepoznatljivu aromu. Industrijski sečeni hljeb, nasuprot tome, ujednačen je i bez "karaktera". Radi efikasnosti uklonjeni su svi "znaci života".

Ako vam je stalo do zdravlja i ukusa, potražite lokalnu pekaru u kojoj se hljeb peče na tradicionalan način - od brašna, vode i soli. Ritual sječenja može biti ne samo povratak korijenima, već i ulaganje u zdravlje.

Birajući sječeni hleb, odričete se kvaliteta i nutritivne vriednosti zarad praktičnosti. Prisustvo industrijskih dodataka, skrivenih šećera i agresivnih metoda konzervacije čini da ovaj proizvod samo po nazivu podseća na pravi hljeb.

Ako želite da izbjegnete probleme sa varenjem i suvišne kalorije, izaberite tradicionalnu, nesječenu veknu i vaše zdravlje će vam biti zahvalno.:

