Pravila za pravljenje kolača koje svaka domaćica mora da zna: Biće mekani i savršeno pečeni svaki put

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
Evo kako da svaki put napravite savršene kolače. Uz ovih 8 pravila iskusnih domaćica nikad više nećete omanuti u pripremi.

Pravila za pravljenje kolača Izvor: Shutterstock

Pravljenje kolača ne svodi se samo na puko praćenje recepta, već i na sitne detalje i pravilne tehnike koje će osigurati savršen rezultat.

Poslastičari, ali i iskusne domaćice znaju da su za savršen kolač presudni ravnoteža sastojaka, strpljenje i pažnja tokom pripreme. Male navike, poput načina miješanja, temperature sastojaka ili pravilnog hlađenja, mogu potpuno promijeniti teksturu i ukus deserta.

Upravo zato ova jednostavna, ali provjerena pravila pomažu da svaki kolač uspije – da bude mekan, sočan i pun ukusa, baš kao iz poslastičarnice.

1. Vanilu dodajte po ukusu

Iako recepti često navode tačnu mjeru, vanila se može dodavati odokativno. Količinu prilagodite svom ukusu, jer kvalitetan ekstrakt može značajno obogatiti aromu kolača.

2. Lupnite kalup prije pečenja

Prije nego što stavite smjesu za koru u rernu, lagano udarite kalup o radnu površinu. Tako ćete izbaciti mehuriće vazduha i dobiti ravnomjernu strukturu bez rupica u tijestu.

3. Voće prvo uvaljajte u brašno

Ako pravite kolače sa bobicama ili komadićima voća, prije dodavanja ih lagano uvaljajte u brašno. Na taj način voće neće pasti na dno, već će se rasporediti ravnomjerno kroz tijesto. U galeriji ispod pogledajte kako se koriste različiti tipovi brašna.

4. Ne sijecite kolač dok se ne ohladi

Koliko god da miriše primamljivo, kolač treba ostaviti da se potpuno ohladi prije sječenja. U suprotnom postaće gnjecav.

5. Provjerite čačkalicom

Test čačkalicom je najjednostavniji način da provjerite da li je kolač gotov. Idealno je da na čačkalici ostane nekoliko vlažnih mrvica, to znači da je kolač pečen, ali i dalje sočan.

6. Za lisnato tijesto koristite hladne sastojke

Kod peciva poput kroasana ili prhkih kolača, koristite hladan puter i brašno. Upravo to omogućava stvaranje slojeva i daje tijestu onu prepoznatljivu, vazdušastu strukturu.

Izvor: Foto: Shutterstock

7. Kolačiće čuvajte uz krišku hljeba

Ako želite da kolačići ostanu mekani, u posudu u kojoj ih čuvate stavite i parče hljeba. On zadržava vlagu i sprečava da se kolači osuše.

8. Puter na sobnoj temperaturi

Umjesto da ga topite u mikrotalasnoj, ostavite puter da omekša na sobnoj temperaturi. Tako će biti idealan za mućenje i bolje će se povezati sa ostalim sastojcima.

(Stvar ukusa/Mondo)

