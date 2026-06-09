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Domaći sladoled od jagoda gotov za 10 minuta: Kremasta poslastica bez aparata

Domaći sladoled od jagoda gotov za 10 minuta: Kremasta poslastica bez aparata

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
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Isprobajte jednostavan recept za domaći sladoled od jagoda. Potrebna su samo četiri sastojka, a priprema traje svega deset minuta.

Recept za domaći sladoled od jagoda – jednostavna priprema bez aparata Izvor: Shutterstock

Vrući ljetni dani idealni su za osvježavajuće poslastice, a domaći sladoled od jagoda jedan je od najjednostavnijih recepata koji možete pripremiti kod kuće.

Osim što je ukusan i kremast, ne zahtijeva posebnu opremu niti mnogo vremena.

SASTOJCI:

  • 500 g svježih jagoda
  • 250 ml slatke pavlake za šlag
  • 200 g kondenzovanog mlijeka
  • 1 kašika limunovog soka

PRIPREMA:

Jagode operite, očistite i usitnite u blenderu dok ne dobijete glatki pire. Dodajte limunov sok i promiješajte. U posebnoj posudi umutite slatku pavlaku dok ne postane čvrsta. Umiješajte kondenzovano mlijeko, a zatim pažljivo dodajte pire od jagoda. 

Smjesu sipajte u plastičnu ili metalnu posudu i poravnajte površinu. Stavite u zamrzivač najmanje četiri do šest sati.

Prije serviranja ostavite sladoled nekoliko minuta na sobnoj temperaturi kako bi omekšao.

Po želji, sladoled možete poslužiti uz svježe jagode, listiće mente ili komadiće čokolade.

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Mondo kuhinja recept

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