Tope nadutost, hlade u sekundi i gase žeđ bolje od svega: 5 recepata za aromatizovanu vodu

Podignite ljetnu hidrataciju na viši nivo uz pet jednostavnih, prirodnih recepata za aromatizovanu vodu koja hladi u trenu, jeftina je i lako se priprema.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Kombinacije sa komoračem , nanom i đumbirom efikasno otklanjaju nadutost, opuštaju mišiće digestivnog trakta i vraćaju prijatan osjećaj lakoće u stomaku.

, i efikasno otklanjaju nadutost, opuštaju mišiće digestivnog trakta i vraćaju prijatan osjećaj lakoće u stomaku. Zahvaljujući etarskim uljima i mentolu, sastojci aromatizovane vode poput nane i krastavca donose neophodno neurološko i fizičko olakšanje tokom paklenih ljetnih dana.

poput nane i krastavca donose neophodno neurološko i fizičko olakšanje tokom paklenih ljetnih dana. Obogaćivanjem vode svježim voćem i biljem rješava se problem nedovoljnog unosa tečnosti i obezbjeđuje savršena ćelijska hidratacija.

U vrelim ljetnim danima veoma je važno stalno osvježenje i hidratacija, a obična vodanam ponekad jednostavno dosadi. Uz samo nekoliko pažljivo odabranih prirodnih sastojaka, običan bokal vode može da se pretvori u pravi mali užitak za sva čula. Kada dodate voće, začinsko bilje ili aromatične sjemenke, dobijate mnogo više od običnog napitka – ovi moćni prirodni sastojci nježno bude vaša crijeva, vraćaju osjećaj lakoće u stomaku i rješavaju problem nadutosti.

Zahvaljujući rashlađujućim notama nane i krastavca, svaki gutljaj aromatizovane vode donosi trenutno olakšanje i rashlađenje od paklenih vrućina, dok blagi ukusi citrusa i voća prirodno podstiču da unosite dovoljno tečnosti i ostanete savršeno hidrirani tokom cijelog dana.

Ovih pet jednostavnih i neodoljivih recepata će vam uljepšati i olakšati ljetne dane:

1. Voda sa limunom i đumbirom

Sastojci: Sok od 1 limuna, nekoliko tankih kriški limuna, manji komad svježeg đumbira, 1 litar vode.

Priprema: Narendajte ili blago izgnječite đumbir, pa ga pomiješajte sa vodom, limunovim sokom i kriškama. Ostavite u frižideru 2 do 3 sata da se ukusi prožmu.

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2. Voda sa nanom i sjemenom komorača

Sastojci: 1 kašičica blago izgnječenog sjemena komorača, šaka svježih listova nane, 500 ml vode.

Priprema: Sjeme komorača prokuvajte u vodi 3–4 minuta, sklonite sa vatre, ubacite nanu i poklopite da odstoji još 5 minuta. Procijedite i pijte rashlađeno.

3. Voda sa krastavcem i nanom

Sastojci: Pola svježeg krastavca, nekoliko listova nane, 1 litar vode.

Priprema: Isejcite krastavac na tanke kolutove, a nanu lagano protrljajte među prstima da pusti eterična ulja. Pomiješajte u bokalu i držite u frižideru 2 do 4 sata.

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4. Voda s pomorandžom i limunom

Sastojci: 1 manja pomorandža, 1 limun, 1 litar vode.

Priprema: Dobro operite voće i isjecite ga na kolutove. Prelijte vodom i ostavite u frižideru oko 2 sata, a nakon toga izvadite kriške kako kora ne bi pustila gorčinu.

5. Korijander i nana

Sastojci: Nekoliko listova svježeg korijandera (ili kašičica sjemena), šaka nane, 1 litar vode.

Priprema: Blago izgnječite sjeme korijandera i listove nane, dodajte u vodu i ohladite u frižideru nekoliko sati prije služenja.