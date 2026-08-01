Dvorište sa bazenom kao u ljetovalištu: U njemu kuhinja, trpezarija i roštilj za uživanje

U ovom divnom dvorištu se slave rođendani, peče roštilj i uživa svaki dan, a bazen je kao u ljetovalištu.

Izvor: Youtube / Gardenworthy

U ovom dvorištu je fokus na dugotrajnim, masivnim elementima poput betonskog kamina i namještaja, uz bazen, hidromasažna kada i skriveni spoljni tuš.

je fokus na dugotrajnim, masivnim elementima poput betonskog kamina i namještaja, uz bazen, hidromasažna kada i skriveni spoljni tuš. Vlasnica gaji mentu, ruzmarin, bosiljak i lavandu, koje koristi za kuvanje i pripremu osvježavajućih napitaka, istovremeno učeći djecu o porijeklu hrane.

Prostrani spoljni dnevni boravak i velika trpezarija sa ljetnom kuhinjom, idealni su za velika okupljanja i porodične proslave.

Od divnog bazena i betonskog kamina otpornog na vjetar, do bašte sa začinskim biljem i ljetne kuhinje – evo kako je uređeno savršeno dvorište za opuštanje i zabavu na otvorenom.

Ključne zone u ovom dvorištu su inspirisane luksuznim odmaralištima.

U zoni za opuštanje, u zadnjem dijelu dvorišta, pored bazena, nalaze se masivne ležaljke i kamin ugrađen u čvrstu betonsku konstrukciju. Teški betonski elementi nisu odabrani slučajno – dizajnirani su tako da budu otporni na jake vjetrove, dok kada i skriveni spoljni tuš okružen zelenilom kompletiraju utisak privatnog spa centra.

Izvor: Youtube / Gardenworthy

Ponos vlasnice je kutak posvećen svježem bilju poput mente, ruzmarina, bosiljka i lavande. Mala bašta sa začinskim biljem ne služi samo za pripremu svježih koktela i recepata (poput omiljenih jela sa grila i tradicionalnih specijaliteta), već ima i edukativnu i terapeutsku ulogu za porodicu.

Prilagođeni klimi, dnevni boravak i trpezarija na otvorenom su opremljeni izdržljivim, vodootpornim materijalima koji omogućavaju bezbrižno uživanje. Veliki trpezarijski sto, ormarić za skladištenje peškira i opreme, kao i kompletno opremljena ljetna kuhinja sa roštiljem čine ovo dvorište idealnim za velika porodična okupljanja i proslave praznika na otvorenom.