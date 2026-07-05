Uporno zalivate biljke, ali one žute i venu na vrućini? Evo gdje griješite!

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Ljeto je u punom jeku, a visoke temperature i jako sunce stavljaju na ozbiljan test svakog ljubitelja baštovanstva. Bilo da gajite cvijeće na balkonu ili povrće u bašti, borba sa tropskim talasima je neizbježna.

Iako većina misli da je tokom vrelih dana dovoljno samo redovno sipati vodu u saksije ili uključiti crijevo u bašti, stručnjaci upozoravaju da nesvjesno pravimo kardinalne greške pri zalivanju. Ako želite da vaše biljke prežive ljeto, odmah prestanite da radite ove tri stvari.

1. Sipate vodu „odozgo” i samo prskate površinu

Najčešće grešimo kada kvasimo lišće umjesto da natopimo samu zemlju. Kada koristite prskalice i kvasite biljku odozgo, voda uzalud isparava sa lista, a pritom stvarate idealne uslove da se razviju opasne gljivice. Vodu uvijek usmjerite direktno na korijen.

Druga strana ove greške jeste kada biljke zalivate često, a pomalo. Kada svaki dan sipate po malo vode, korijen ostaje blizu površine – upravo tamo gdje se zemlja najbrže suši. Mnogo je bolje da to radite ređe, ali obilno i duboko, jer tako podstičete korijen da raste nadole, ka vlažnijim slojevima zemlje.

zalivanje cveća

Izvor: Shutterstock

2. Pretjerujete s vodom iz straha od suše

Potpuno je prirodno da tokom vrelih mjeseci biljkama date više vode. Međutim, ako preterate, to je podjednako opasno i ljeti i zimi. Kada je zemlja stalno natopljena, koren doslovno ostaje bez kiseonika, počinje da truli i biljka ubrzo ugine.

U galeriji pogledajte koje cveće odlično uspeva na vrućini.

Vidi opis 3 najčešće greške pri zalivanju zbog kojih biljke stradaju: A ubijeđeni ste da radite sve kako treba Software:GIMP 2.6.11 Created: 2011:06:27 13:42:46 Kadifa se sadi u aprilu ukrasna kopriva koleus Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Foto: Shutterstock Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Foto: Shutterstock Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 12 / 12 AD

Da biste ovo izbjegli, prije nego što se latite kante ili crijeva, prstom provjerite vlažnost zemlje par centimetara ispod površine. Ako gajite biljke u saksijama, obavezno provjerite da li su otvori na dnu dovoljno veliki da kroz njih prođe višak vode.

zalivanje cveća

Izvor: Shutterstock

3. Pravite greške sa malčom i tako blokirate vodu

Zatrpavanje zemlje oko biljke zaštitnim slojem (malčom) odličan je način da zadržite vlagu i sprečite da se korijen pregrije, ali samo ako to uradite kako treba. Najveća greška nastaje kada u želji da što bolje zaštitite zemlju od suše, preko nje nabacate predebeo sloj materijala.

Tada dobijate kontraefekat: stvara se neprobojna barijera koja uopšte ne dozvoljava vodi da stigne do zemlje. Pored toga, predebeo sloj guši korijen, zadržava prekomjernu toplotu i privlači štetočine. Voda mora slobodno da prođe do podloge, a ne da se zadržava na zaštitnom sloju. Ako je riječ o voćki ili kom drugom drvetu, obavezno pri sadnji ugradite i plastičnu cijev kraj korijena – kroz nju ćete moći da ulijete odgovarajuću količinu vode.