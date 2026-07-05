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3 najčešće greške pri zalivanju zbog kojih biljke stradaju: A ubijeđeni ste da radite sve kako treba

3 najčešće greške pri zalivanju zbog kojih biljke stradaju: A ubijeđeni ste da radite sve kako treba

Izvor Lepa i srećna
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Uporno zalivate biljke, ali one žute i venu na vrućini? Evo gdje griješite!

3 najčešće greške pri zalivanju zbog kojih biljke stradaju Izvor: Shutterstock

Ljeto je u punom jeku, a visoke temperature i jako sunce stavljaju na ozbiljan test svakog ljubitelja baštovanstva. Bilo da gajite cvijeće na balkonu ili povrće u bašti, borba sa tropskim talasima je neizbježna.

Iako većina misli da je tokom vrelih dana dovoljno samo redovno sipati vodu u saksije ili uključiti crijevo u bašti, stručnjaci upozoravaju da nesvjesno pravimo kardinalne greške pri zalivanju. Ako želite da vaše biljke prežive ljeto, odmah prestanite da radite ove tri stvari. 

1. Sipate vodu „odozgo” i samo prskate površinu

Najčešće grešimo kada kvasimo lišće umjesto da natopimo samu zemlju. Kada koristite prskalice i kvasite biljku odozgo, voda uzalud isparava sa lista, a pritom stvarate idealne uslove da se razviju opasne gljivice. Vodu uvijek usmjerite direktno na korijen.

Druga strana ove greške jeste kada biljke zalivate često, a pomalo. Kada svaki dan sipate po malo vode, korijen ostaje blizu površine – upravo tamo gdje se zemlja najbrže suši. Mnogo je bolje da to radite ređe, ali obilno i duboko, jer tako podstičete korijen da raste nadole, ka vlažnijim slojevima zemlje.

zalivanje cveća
Izvor: Shutterstock

2. Pretjerujete s vodom iz straha od suše

Potpuno je prirodno da tokom vrelih mjeseci biljkama date više vode. Međutim, ako preterate, to je podjednako opasno i ljeti i zimi. Kada je zemlja stalno natopljena, koren doslovno ostaje bez kiseonika, počinje da truli i biljka ubrzo ugine.

U galeriji pogledajte koje cveće odlično uspeva na vrućini.

Da biste ovo izbjegli, prije nego što se latite kante ili crijeva, prstom provjerite vlažnost zemlje par centimetara ispod površine. Ako gajite biljke u saksijama, obavezno provjerite da li su otvori na dnu dovoljno veliki da kroz njih prođe višak vode.

zalivanje cveća
Izvor: Shutterstock

3. Pravite greške sa malčom i tako blokirate vodu

Zatrpavanje zemlje oko biljke zaštitnim slojem (malčom) odličan je način da zadržite vlagu i sprečite da se korijen pregrije, ali samo ako to uradite kako treba. Najveća greška nastaje kada u želji da što bolje zaštitite zemlju od suše, preko nje nabacate predebeo sloj materijala.

Tada dobijate kontraefekat: stvara se neprobojna barijera koja uopšte ne dozvoljava vodi da stigne do zemlje. Pored toga, predebeo sloj guši korijen, zadržava prekomjernu toplotu i privlači štetočine. Voda mora slobodno da prođe do podloge, a ne da se zadržava na zaštitnom sloju. Ako je riječ o voćki ili kom drugom drvetu, obavezno pri sadnji ugradite i plastičnu cijev kraj korijena – kroz nju ćete moći da ulijete odgovarajuću količinu vode.

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