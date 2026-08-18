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Zaboravite na patike kakve ste nosili dosad: Novi modeli za jesen 2026. imaju oblik koji mijenja sva modna pravila

Zaboravite na patike kakve ste nosili dosad: Novi modeli za jesen 2026. imaju oblik koji mijenja sva modna pravila

Izvor Lepa i srećna
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Kultni sportski brendovi odbacuju decenijama stare zaobljene siluete i uvode oštre, geometrijske oblike koji će obilježiti modnu sezonu.

Moderne patike sa četvrtastim vrhom novi trend Adidas Nike Izvor: Shutterstock

Zaboravite na stare palete boja i večito prelistavanje modnih arhiva – najvažnija vijest sa svjetske modne scene glasi da su omiljene patike dobile potpuno nove, oštre uglove.

Brendovi su iscrpili sve moguće nijanse svojih klasika, pa su umjesto novih boja riješili da promijene ono što se dosad nije diralo: sam oblik. Četvrtasti vrh, koji je vladao revijama visoke mode, sada je zvanično prešao na teren sportske obuće.

Ovaj neočekivani zaokret predvode najveći igrači. Adidas je redizajnirao legendarne modele poput Stan Smith SQ i Superstar SQ, dajući im oštre geometrijske linije, dok je Onitsuka Tiger izbacio model Mexico 66 Square sa upečatljivim uglovima.

Onitsuka Tiger patike sa četvrtastim vrhom
Izvor: Promo / Onitsuka

Nike je otišao korak dalje na pariškoj Nedelji mode sa modelom Air Force 1, već prozvanim Squair Force 1, dok redizajnirani Air Max 90 donosi uglatu siluetu sve do poligonalnog đona.

Iako ove avangardne forme na prvu loptu djeluju neobično, one u svakodnevnu garderobu unose preko potrebnu strukturu.

Baš kao što ravna ivica četvrtastog vrha daje dizajnerski pečat svedenim kombinacijama poput običnih pantalona i košulje, ove patike više nisu samo izbor za trening, već efektan modni detalj. Uz malo hrabrosti, zamena klasičnih oblika ovim oštrim siluetama sigurno će transformisati svaki stajling.

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Tagovi

patike obuća

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