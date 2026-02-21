Neobična intervencija banjalučkih vatrogasaca: Skidali patike sa kabla interneta

Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka imala je neuobičajenu intervenciju kada su morali da skinu patike zakačene za kabl interneta u ulici Sime Matavulja, saopšteno je iz te službe.

Izvor: Vatrogasci Banjaluka

Pored ove nesvakidašnje tehničke intervencije, vatrogasci su tokom dana imali još dva poziva.

U 20:48 časova intervenisali su na požaru trave u Prijedorskoj petlji, dok su u 21:47 časova uklanjali oboreno stablo na Banjem brdu.

Iz Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka ističu da su sve intervencije uspješno izvedene, a građani se podsjećaju da prijave hitne situacije mogu podnijeti putem poziva na broj 123.