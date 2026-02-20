logo
Oprez vozačima: Počinje geodetsko snimanje auto-puta Gradiška – Banjaluka

Oprez vozačima: Počinje geodetsko snimanje auto-puta Gradiška – Banjaluka

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Na dionici auto-puta Gradiška-Banjaluka, poddionica Mahovljanska petlja-Glamočani, od ponedjeljka, 23. februara, obavljaće se petnaestodnevno geodetsko snimanje terena radi što kvalitetnije pripreme projekta rehabilitacije kolovoza, saopšteno je iz "Autoputeva RS".

9.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Vozačima se skreće pažnja na dodatni oprez pri vožnji, prvenstveno na dionici gdje će se izvoditi radovi, te da se pridržavaju promjenjive saobraćajne signalizacije i brzinu kretanja prilagode stanju na putu u periodu izvođenja radova.

"Za potrebe izrade dokumentacije potrebno je obaviti analizu i snimanje postojeće kolovozne konstrukcije, te utvrditi potencijalne nedostatke", ističe se u saopštenju.

Prvo se snima stanje vozne i zaustavne trake u jednom smjeru, na cijeloj dionici, na pravcu od Banjaluke do Gradiške. Nakon toga, nastavlja se sa snimanjem preticajne saobraćajne trake, u jednom smjeru, na cijeloj dionici, pravac Banjaluka-Gradiška.

Isti postupak se nastavlja i sa saobraćajnim trakama u drugom smjeru, odnosno Gradiška-Banjaluka. 

(Srna)

