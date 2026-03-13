Stiže više hiljada marinaca na Bliski istok: Udarna grupa američke vojske ide ka Iranu

Stiže više hiljada marinaca na Bliski istok: Udarna grupa američke vojske ide ka Iranu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Američka vojska šalje oko 2.500 vojnika i isto toliko mornara na Bliski istok.

Amerika šalje vojnike na Bliski istok Izvor: Mc2 Brett Mcminoway/Planetpix / Zuma Press / Profimedia

Američka vojska planira da pošalje dodatne trupe i ratne brodove na Bliski istok, prenosi "Skaj Njuz". U planu je da se pošalje još oko 2.500 marinaca i isto toliko mornara da pomognu trupama koje već učestvuju u izraelsko-američkoj vojnoj operaciji "Epski bijes" koja je počela u subotu 28. februara.

Grupa vojnika i mornara koja bi uskoro trebalo da se nađe na Bliskom istoku se trenutno nalazi u Filipinskom moru. Riječ je o Tripoli amfibijskoj grupi kojoj pripadaju nosač aviona USS San Diego, USS Tripoli i USS New Orleans.

Zasad nije poznato kada stiže pojačanje američkoj vojsci i koji će biti njihovi tačni zadaci. Jedino što je zasad poznato jeste da bi oni bili prva grupa vojnika na kopnu koja bi asistirala drugim jedinicama u izvršenju njihovih zadataka.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.

(Mondo.rs)

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

