Komšije pod vodom, Split potopljen: Ulice pretvorene u rijeke, policija izdala hitno upozorenje (Video)

Snažno nevrijeme praćeno obilnim pljuskovima i grmljavinom pogodilo je danas područje Splita i okoline. Za kratko vrijeme palo je na desetine litara kiše po kvadratnom metru.

Izvor: Facebook printscreen

Jaka grmljavina pogodila je dijelove Jadrana, a u ranim popodnevnim satima nakon Zadra, premestila se na šire područje Splita. Velika količina kiše u kratkom vremenskom periodu stvorila je bujice u nekoliko dijelova grada, piše Dalmacija danas.

Do 12:30 časova na području Solina palo je 50 litara kiše po kvadratnom metru. Nakon toga, jaka kiša i nevrijeme pogodili su Split i okolinu, uzrokujući da brojni putevi završe pod vodom.

Policija poziva na oprez

Policijska uprava Splitsko-dalmatinska upozorila je da su putevi mokri i klizavi i savetovala vozačima da prilagode brzinu i stil vožnje uslovima na putu.

Zbog lokalnih pljuskova moguće je zadržavanje većih količina vode na putevima, kao i pojava klizišta. Policija je saopštila da je dobila prijave o odletanju poklopaca šahtova na nekoliko deonica u Splitu i Solinu i o klizištu na Starom Kliskom putu. Nadležne službe su na terenu i saniraju posljedice nevremena.

Saobraćaj je veoma usporen

Saobraćaj je otežan. Na ulazu u Split iz pravca Stobreča brzina je bila do 20 kilometara na sat, a vidljivost gotovo nikakva. Vozačima se savjetuje dodatni oprez jer su putevi pod vodom, a bujične poplave su se pojavile u svim dijelovima grada.