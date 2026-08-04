Načelnik policije o obračunima u Istočnom Sarajevu: Pucnjave su povezane, intenzivnomo tragamo za Đorđem Ždralom

Načelnik Policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac izjavio je da su, nakon obračuna kriminalnih grupa na području grada, pripadnici policije na terenu i da sprovode sve potrebne aktivnosti u pronalasku počinilaca ovih kriminalnih djela.

Izvor: RTVBN/Printscreen

On je naveo da je u toku intenzivna potraga za Đorđem Ždralom koji je u bjekstvu, a koji je osumnjičenom za pokušaj ubistva.

Šehovac je napomenuo da je Ždrale po kriminalnim djelima od ranije poznat policiji, te da su obračuni do kojih je došlo u prethodna dva dana povezani.

On je naglasio je da policija radi i na pronalasku lica koje je sinoć vatrenim oružjem nanijelo povrede licu čiji su inicijali D.D. nakon čega je pobjeglo.

Policija, rekao je on, radi na prikupljanju informacija u vezi sa licima koja se mogu dovesti u vezu sa ovim događajem i organizovanim kriminalom na području Istočnog Sarajeva.

Iz policije su poručili da nema potrebe za uznemirenost građana i da policijske agencije odgovorno rade svoj posao.

Ždrale je osumnjičen je da je u Spasovdanskoj ulici u opštini Istočno Novo Sarajevo iz vatrenog oružja nanio povrede licu čiji su inicijali K.P.

Policijskoj upravi Istočno Sarajevo sinoć je prijavljeno da je u Ulici Sime Milutinovića Sarajlije u Istočnom Novom Sarajevu došlo do upotrebe vatrenog oružja u kojoj je lice D.D. zadobilo povrede.