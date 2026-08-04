Požar u stambenoj zgradi u Sarajevu: Povrijeđena tri policajca i jedna žena

Tri policajca lakše su povrijeđena, a ljekarska pomoć ukazana je i jednoj ženi nakon požara u stambenoj zgradi u sarajevskoj opštini Novo Sarajevo. Uviđaj će biti obavljen tokom jutra.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Tri policajca lakše su povrijeđena tokom intervencije na gašenju požara koji je izbio u stambenoj zgradi u sarajevskoj opštini Novo Sarajevo, dok je ljekarska pomoć ukazana i jednoj ženi.

Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Mersiha Novalić rekla je da je policiji u 00.20 časova prijavljen požar u stanu na drugom spratu zgrade u Ulici Azize Šaćirbegović.

Na mjesto događaja upućeno je više policijskih patrola, pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade, ekipe Hitne pomoći, kao i radnici "Elektrodistribucije" i "Sarajevo gasa".

Požar je lokalizovan i ugašen u 2.25 časova.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac, a uviđaj će tokom jutra biti obavljen u prisustvu vještaka kako bi bio utvrđen uzrok izbijanja požara.