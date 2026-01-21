Gorjela dva automobila, požar uznemirio stanare sarajevskog naselja

U sarajevskom naselju Bulevar, na području Stupa, noćas je došlo do požara na putničkom motornom vozilu, a vatra se potom proširila i na susjedni automobil.

Izvor: Shutterstock/john vlahidis

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo informaciju o incidentu u ulici Stupska dobilo je u 1:10 sati iza ponoći. Na oba automobila vidljiva je velika materijalna šteta nastala uslijed zapaljenja. Posebnu opasnost predstavljalo je to što se incident dogodio u neposrednoj blizini stambenih objekata.

Mjesto događaja je trenutno ograđeno policijskom trakom, a policijski službenici obavljaju uviđaj. Više informacija o uzrocima požara i okolnostima pod kojima je došlo do zapaljenja biće poznato nakon završetka uviđajnih radnji.

Ovaj incident dodatno je uznemirio stanare, s obzirom na to da mediji podsjećaju da je u istom naselju prošlog mjeseca prijavljena eksplozija, kada je bio ograđen dio kod poslovnih objekata.