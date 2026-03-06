logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zastrašujući napad na američku vojnu bazu u Saudijskoj Arabiji: Balistička raketa doletjela munjevitom brzinom (Video) 1

Zastrašujući napad na američku vojnu bazu u Saudijskoj Arabiji: Balistička raketa doletjela munjevitom brzinom (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
1

Iranski projektil pogodio američku vojnu bazu u Saudijskoj Arabiji.

Iranski projektil pogodio američku vojnu bazu u Saudijskoj Arabiji Izvor: X/@clashreport/Printscreen

Iranska vojska je večeras pogodila američku vojnu bazu "Princ Sultan" koja se nalazi u Saudijskoj Arabiji. Kako navodi beloruska novinska agencija "NEXTA", iranska vojska je navodno lansirala balističku raketu na ovu vojnu bazu.

Na društvenim mrežama pojavio se i snimak. Vidi se i čuje balistička raketa kako pogađa bazu nakon čega nastaje velikaj eksplozija.

Pogledajte fotografije napada na Iran

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Iran Saudijska Arabija raketa

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Darko

...... im .....

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ