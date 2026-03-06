Iranski projektil pogodio američku vojnu bazu u Saudijskoj Arabiji.

Izvor: X/@clashreport/Printscreen

Iranska vojska je večeras pogodila američku vojnu bazu "Princ Sultan" koja se nalazi u Saudijskoj Arabiji. Kako navodi beloruska novinska agencija "NEXTA", iranska vojska je navodno lansirala balističku raketu na ovu vojnu bazu.

Na društvenim mrežama pojavio se i snimak. Vidi se i čuje balistička raketa kako pogađa bazu nakon čega nastaje velikaj eksplozija.

Monitoring channels report that Iran has launched ballistic missiles at Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia.pic.twitter.com/P2Bsl1kztD — NEXTA (@nexta_tv)March 6, 2026

Pogledajte fotografije napada na Iran

Vidi opis Zastrašujući napad na američku vojnu bazu u Saudijskoj Arabiji: Balistička raketa doletjela munjevitom brzinom (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: HANDOUT /AFP PHOTO / SOURCE / ISRAELI ARMY/Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: STR/AP Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: STR/AP Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Vahid Salemi/AP Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: STR/AP Br. slika: 10 10 / 10

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.