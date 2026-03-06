Velika akcija uređenja i čišćenja „Čisto lice grada“ počela je danas i tokom cijelog proljeća radiće se na uređenju Banjaluke.

Izvor: Haris Krhalić, mondo.ba

"Stiže nam proljeće i intenzivno uređenje grada nakon ovog zimskog perioda. „Čisto lice grada“ ima dva primarna cilja, od kojih prvi da sinhronizujemo naše aktivnosti službi grada i preudzeća koja rade zajedno sa nama na uređenju i drugi mnogo važniji cilj jeste podizanje i mijenjanje svijesti naših građana", poručila je projekt menadžer Grada Milada Šukalo, koja je najavila početak akcije, uz prisustvo ekipa i mehanizacije komunalnih službi i izvođača koji će biti angažovani na provođenju različitih aktivnosti.

Istakla je da se očekuje i početak rada asfaltnih baza kako bi se moglo pristupiti jednom sveobuhvatnom djelovanju u okviru kojeg će biti sinhronizovane aktivnosti po naseljima na uređenju i održavanju čistoće javnih površina, zelenila, sanaciji i postavljanju urbanog mobilijara, odvozu i deponovanju otpada, sanaciji divljih deponija, čišćenju i pranju saobraćajnica, iscrtavanju horizontalne saobraćajne signalizacije, održavanju javne rasvjete, kao i pojačan komunalno-inspekcijski nadzor.

"Veliki izazov je kabasti otpad koji se stalno nalazi pored kontejnera za kućni otapad. Troškovi Grada za kupljenje ovog dodatnog kabastog otpada su oko milion KM godišnje i naša želja je da se taj novac usmjeri u preventivne i mjere koje će dovesti do toga da nemamo divlje deponije po gradu", kazala je Šukalo.

Vidi opis Počelo „Čisto lice grada“: Grad najavio veliki broj aktivnosti na uređenju Banjaluke Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Haris Krhalić, mondo.ba Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Haris Krhalić, mondo.ba Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Haris Krhalić, mondo.ba Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Haris Krhalić, mondo.ba Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Haris Krhalić, mondo.ba Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Haris Krhalić, mondo.ba Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Haris Krhalić, mondo.ba Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Haris Krhalić, mondo.ba Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Haris Krhalić, mondo.ba Br. slika: 9 9 / 9 AD

Najavila je da će za sedam dana biti stavljeno u funkciju i reciklažno dvorište na Malti, gdje će građani moći besplatno da odlože svoj kabasti otpad.

"Nažalost i pored toga imamo nesavjesne pojedince koji svoj kabasti otpad ostave kod ulaza u zgrade ili kontejnera za kućni otpad. Zato će ove godine maksimalan angažman imati naš Odsjek za zajednice etažnih vlasnika koji će pozvati sve zajednice etažnih vlasnika da nam se pridruže i za one koji budu spremni da uređuju svoja dvošrita i naselja pripremili smo i prigodne poklone. Pozvaćemo i vrtiće i škole i naglasak nije na tome da nam djeca čiste grad, nego da učestvujući u ovoj akciji shvate značaj zajedničke brige o gradu i upozoravaju starije da svoj otpad ne ostavljaju na neadekvatna mjesta", rekla je Šukalo.

Ističe da su očekivanja velika posebno iz razloga kada nam dolazi i manifestacija „Banjalučko proljeće“ i samim tim veliki broj turista, tako da je neophodno da svi radimo zajedno na što ljepšoj slici našeg grada.

"Ove godine akcija će doživjeti i širi značaj u kontekstu određenih mjera koje će realizovati naše inspekcijske službe sa gradskim arhitektom kako bi grad uljepšali i upozoravali na ruševne objekte u samom centru grada zbog kojih je ugrožena i bezbjednost sugrađana", napomenula je Šukalo.

Ovom prilikom pozvala je sve da se pridruže i da zajedno doprinesemo ljepšoj slici Banjaluke.

(Mondo)