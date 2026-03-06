Skandal u najavi: Mađarska zaplijenila 75 miliona dolara i zlato ukrajinske državne banke?

Ukrajina optužuje Mađarsku za „državni terorizam“ nakon zapljene 75 miliona dolara i eura, te devet kilograma zlata državne banke.

Izvor: YouTube/Screenshot/Ruptly/Profimedia

Odnosi između Ukrajine i Mađarske dostigli su novu tačku usijanja nakon što je Kijev optužio službenu Budimpeštu za presretanje transporta državne banke „Oschadbank“, pritvaranje sedam službenika i zapljenu ogromnih količina gotovine i zlata.

Milioni u kešu i zlato pod ključem Mađarske

Incident se dogodio tokom rutinskog transfera dragocjenosti između austrijske „Raiffeisen“ banke i ukrajinske državne banke. Prema navodima iz „Oschadbanke“, dva oklopna vozila su zaustavljena, a u njima se nalazilo 40 miliona dolara, 35 miliona evra i devet kilograma zlata.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha nije birao riječi, nazvavši ovaj potez susjedne države „iznudom i kriminalnim aktom“.

„Ovdje je riječ o držanju talaca i krađi novca. Ako je ovo ta 'sila' koju su najavljivali, onda je to sila kriminalne bande. Ovo je državni terorizam“, oštro je poručio Sibiha.

Lokacija službenika nepoznata

Iako se precizna lokacija sedmorice radnika banke još uvijek ne zna, GPS podaci i izvori bliski portalu Politico ukazuju na to da se zaplijenjena vozila nalaze u samom centru Budimpešte, preciznije u bazi mađarskog antiterorističkog centra. Ukrajinskim konzulima za sada nije dozvoljen pristup pritvorenim državljanima.

Odgovor na naftnu blokadu?

Ovaj nesvakidašnji incident dolazi u trenutku teškog spora oko naftovoda „Družba“. Nakon što je ukrajinska infrastruktura oštećena u napadima dronovima, protok ruske nafte ka Mađarskoj i Slovačkoj je prekinut, što je Budimpešta protumačila kao namjernu blokadu.

Mađarski premijer Viktor Orban ranije je zaprijetio da će na ukrajinske poteze odgovoriti silom i zaustaviti tranzit robe važne za Kijev kroz mađarsku teritoriju. Čini se da je zapljena bankarskog transporta prva direktna realizacija tih prijetnji.

Kijev je već uputio zvaničnu diplomatsku notu i najavio da će od Evropske unije tražiti hitnu pravnu procjenu postupaka Mađarske, zahtijevajući momentalno oslobađanje svojih građana.