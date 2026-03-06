Zelenski uputio direktne prijetnje smrću Orbanu?! Premijer Mađarske odgovorio: "Ne plašim se, neće me ućutkati"

U sukobu između Zelenskog i Orbana, mađarski premijer poručuje da neće dozvoliti da ga ucjenjuju po pitanju snabdijevanja energijom.

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da nije lično zabrinut zbog prijetnji smrću koje mu je, kako tvrdi, uputio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, napominjući da neće dozvoliti da njegova domovina bude ugrožena. Orban je naglasio da spor oko naftovoda Družba nije spor koji se tiče njega lično, već je, kako je naveo, riječ o snabdijevanju Mađarske energijom. Upozorio je da će upotrebiti sva politička sredstva kako bi probio ukrajinsku naftnu blokadu.

Insane Development!! Zelenski threatens he will give his armed forces the address of Victor Orban of Hungary, if he keeps blocking €90 Billion of EU money from being sent to Ukraine:pic.twitter.com/VEFzadFXe0 — Colette Murphy (@Iammurphycolet)March 6, 2026

On je, prenosi Hirado, jasno stavio do znanja da Mađarska ne može da se prisiljava ili ucjenjuje po pitanju energetske sigurnosti.

Prema njegovim riječima, Ukrajinci su stavili Mađarsku pod naftnu blokadu, što vlada želi da spriječi svim sredstvima. Naglasio je da je nafta koja čeka tranzit vlasništvo Mađarske, a ukrajinska strana je dužna da je isporuči na temelju ugovora EU. Viktor Orban je istakao da će upotrebiti sva politička i finansijska sredstva za probijanje naftne blokade, a isključio je vojnu intervenciju jer, kako je naveo, "mađarska vlada stoji na strani mira".

"Energija je pitanje unutrašnje politike, pogađa džepove svake mađarske porodice. Ako se ne branimo, Mađari će platiti cijenu. Zato ćemo da se branimo i razbijemo ovo, probićemo naftnu blokadu i nikakve prijetnje opasne po život, ne mogu od toga da me odvrate", naglasio je Orban.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ranije danas je poručio Orbanu da će na njega usmjeriti ukrajinske oružane snage ako Mađarska nastavi da opstruiše zajam EU Ukrajini od 90 milijardi evra.

"Nadamo se da određena osoba neće blokirati kredit od 90 milijardi ili njegovu prvu tranšu u Evropskoj uniji, a onda će Ukrajinci imati oružje. U suprotnom, daćemo adresu te osobe našim oružanim snagama, našim sinovima, neka ga zovu i razgovaraju s njim na svom jeziku", najavio je Zelenski, prenosi Hirado.

Budimpešta je preduzela ovaj korak kao odgovor na to što je Kijev obustavio tranzit ruske nafte kroz naftovod Družba. Mađarska vlada je više puta izjavila da neće prihvatiti ubrzani prijem Ukrajine u EU i da joj neće slati novac svojih građana.

Orban: Neću prihvatiti zahtjeve Ukrajine, čak i ako me ucjenjuju,ponašaju se banditski

Viktor Orban ponovio je danas da mađarska vlada i on smetaju ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom jer ne ispunjavaju njegove zahtjeve zbog čega želi da "ih se riješi". On je za radio Košut rekao da neće popustiti ucjenama i prijetnjama.

"Nećemo ispuniti ukrajinski zahtjev da se riješimo ruske nafte, ali nećemo nastaviti da podržavamo ukrajinski rat, niti ćemo im davati novac, i nećemo dozvoliti Ukrajini ulazak u EU, jer bi to uništilo cijelu nacionalnu ekonomiju. Neću prihvatiti njihove zahtjeve, čak i ako me ucjenjuju ili prijete", rekao je Orban, prenosi Mađar nemzet.

Ponovio je i da naftovod Družba nema tehničkih problema koji bi sprečili da nafta stigne do Mađarske i da je u pitanju politička odluka.

"Ukrajina je međunarodnim ugovorom preuzela obavezu da ga transportuje, u poređenju s tim ucjenjuju Mađarsku. Štaviše, ne kriju činjenicu da pružaju političku i finansijsku podršku opozicionioj stranci Tisa, jer žele proukrajinsku vladu u Mađarskoj. Između ostalog, željeli bi to da podstaknu nestašicom nafte, odnosno povećanjem cijena goriva", rekao je Orban i dodao da se ukrajinsko rukovodstvo ponaša "banditski" prema Mađarskoj.

Naglasio je da je Mađarska obustavila isporuku benzina i dizela Ukrajini kao i da će, ukoliko bude potrebno, da obustavi i druge stvari koje su im važne.

"Ukrajincima će brže ponestati novca nego nama nafte. Mađarsku pogađaju dvije stvari odjednom, rat na Bliskom istoku i naftna blokada, i zato je to kapitalni zločin koji Ukrajina čini jer krši međunarodni ugovor", zaključio je on.

Orban: Evropa nespremna za još jednu migrantsku krizu, mi znamo

Orban je izjavio da je Evropa potpuno nespremna za još jednu migracionu krizu, a da Mađarska tačno zna kako da ne dozvoli ulazak tim ljudim. On je za mađarski radio košut objasnio da je sistem uveden 2015. godine zasnovan na tome da se dozvoljava ulazak samo ljudima kojima je prethodno data dozvola na Zapadu, oni ih puštaju da uđu, a zatim ostaju u tim državama bez obzira na odluku o njihovom zahtevu za boravak, prenosi MTI. Rekao je da je mađarski sistem "pod napadom".

"Briselci rade na tome da nas primoraju da se pridržavamo pogrešne zapadnoevropske migracione politike. Prioritet je bezbjednost Mađarske, želim da izbjegnem terorističke akte i rastući kriminal. I definitivno ne želim da broj migranata raste do tačke u kojoj nam kradu zemlju", rekao je Orban.

