Potvrđena optužnica protiv Ognjena Orašanina: Tereti se da je kriminalom stekao više od 1,3 miliona KM

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Ognjena Orašanina, koji se tereti za više krivičnih djela, među kojima su organizovani kriminal, neovlašteni promet opojnim drogama i pranje novca.

Izvor: Shutterstock

Prema optužnici, koju je podiglo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, Orašanin je od početka 2020. do kraja 2021. godine organizovao i rukovodio kriminalnom grupom koja je djelovala na području BiH, Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Belgije.

Grupa je, kako se navodi u saopštenju Suda BiH, bila organizovana s ciljem ostvarivanja nezakonite dobiti kroz međunarodnu nabavku, prenos i prodaju opojnih droga. Optuženi se tereti i da je pomagao počiniocima nakon izvršenja krivičnih djela, kao i da je novac stečen kriminalnim aktivnostima ubacivao u legalne novčane tokove.

Na taj način je, prema navodima optužnice, sebi i drugim licima pribavio protivpravnu imovinsku korist od najmanje 696.500 evra (oko 1,39 miliona KM).

Orašanin se tereti i da je pribavio i koristio lažnu medicinsku dokumentaciju kako bi izbjegao davanje iskaza tokom istrage. Postupak protiv njega vodi se pred Sudom BiH.

(Mondo)