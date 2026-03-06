logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potvrđena optužnica protiv Ognjena Orašanina: Tereti se da je kriminalom stekao više od 1,3 miliona KM

Potvrđena optužnica protiv Ognjena Orašanina: Tereti se da je kriminalom stekao više od 1,3 miliona KM

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Ognjena Orašanina, koji se tereti za više krivičnih djela, među kojima su organizovani kriminal, neovlašteni promet opojnim drogama i pranje novca.

Potvrđena optužnica protiv Ognjena Orašanina Izvor: Shutterstock

Prema optužnici, koju je podiglo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, Orašanin je od početka 2020. do kraja 2021. godine organizovao i rukovodio kriminalnom grupom koja je djelovala na području BiH, Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Belgije.

Grupa je, kako se navodi u saopštenju Suda BiH, bila organizovana s ciljem ostvarivanja nezakonite dobiti kroz međunarodnu nabavku, prenos i prodaju opojnih droga. Optuženi se tereti i da je pomagao počiniocima nakon izvršenja krivičnih djela, kao i da je novac stečen kriminalnim aktivnostima ubacivao u legalne novčane tokove.

Na taj način je, prema navodima optužnice, sebi i drugim licima pribavio protivpravnu imovinsku korist od najmanje 696.500 evra (oko 1,39 miliona KM).

Orašanin se tereti i da je pribavio i koristio lažnu medicinsku dokumentaciju kako bi izbjegao davanje iskaza tokom istrage. Postupak protiv njega vodi se pred Sudom BiH.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sud BiH optužnica organizovani kriminal Ognjen Orašanin

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ