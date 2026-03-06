Druga grupa građana BiH doputovala iz Dubaija u Sarajevo

Druga grupa građana BiH doputovala je danas iz Dubaija na sarajevski aerodrom.

Izvor: Fadel Senna / AFP / Profimedia

Riječ je o redovnom letu aviokompanije "Flaj Dubai", prenosi "Dnevni avaz".

Prva grupa državljana BiH, koji su evakuisani sa Bliskog istoka, stigla je juče na sarajevski aerodrom.

Savjet ministara donio je danas odluku o traženju međunarodne pomoći putem Mehanizma civilne zaštite EU za evakuaciju državljana BiH iz država Bliskog istoka.

Za realizaciju aktivnosti iz ove odluke osigurano je 800.000 KM odlukom Savjeta ministara BiH.